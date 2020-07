Airbus Aktie: Erfolg in Indien!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Nein, auch die Aktie von Airbus kann sich derzeit nicht gegen den schwächelnden europäischen Gesamtmarkt stemmen. Und so verloren die Papiere des Flugzeugbauers am Freitag in den ersten beiden Handelsstunden in Frankfurt rund vier Prozent auf zeitweilig nur noch 63 Euro. Weit weg ist man wieder vom zwischenzeitlichen Höchststand von Mitte des Monats, als die Airbus-Aktie kurzzeitig sogar wieder die Marke ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



