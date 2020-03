Airbus Aktie: Corona-Turbulenzen – Faury zuversichtlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Airbus muss angesichts der Corona-Pandemie auf die Bremse drücken: Wie der Konzern am Donnerstag bekannt gab, werde man aufgrund der gedrosselten Flugzeugproduktion nun auch die Fertigung neuer Tragflächen zurückfahren.

Tragflächen-Standorte in Großbritannien und Deutschland betroffen

Demnach wird die Produktion in den Flügelfabriken in Großbritannien und Deutschland für die nächsten drei Wochen angepasst. In Bremen etwa will der Flugzeugbauer die Arbeitswoche verkürzen.



