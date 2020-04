Airbus Aktie: Comeback des Monats!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Airbus könnte in diesen Tagen das „Comeback des Monats“ avisieren, meinen Analysten. Das Unternehmen hat zuletzt minimale Rücksetzer hinnehmen müssen. Dennoch zeigt sich ein überraschend starkes Bild, so die Auffassung der Analysten. Denn: Allein in den vergangenen fünf Tagen gewann der Titel mehr als 21 % dazu. Das wiederum signalisiert, dass die Aktie einen kurzfristig mächtigen Aufwärtstrend erreicht und markiert hat. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



