Airbus-Aktie: Ein Ausrufezeichen!

Die Aktie von Airbus erlebt derzeit eine echte Achterbahnfahrt an der Börse. Von rund 118 Euro noch zum Wochenbeginn ging es mit den Papieren des europäischen Flugzeugbauers hinab auf rund 114 Euro am Dienstag, nur um am Mittwoch sich wieder auf mehr als 117 Euro zu verbessern. Am Donnerstag notiert die Airbus-Aktie erneut in der Kursregion von gut 114 Euro. Dabei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung