Airborne Wireless Network: Aktienanalyse vom 11.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

Der Airborne Wireless Network-Schlusskurs wurde am 09.07.2018 mit 0,001 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Alternative Träger".

Unser Analystenteam hat Airborne Wireless Network auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an fünf Tagen im positiven Bereich, während an vier Tagen eine negative Diskussion überwog. An fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Es sind meist jedoch negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um Airborne Wireless Network diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Airborne Wireless Network. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 100 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Airborne Wireless Network momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Airborne Wireless Network überkauft (Wert: 92,44), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Sell"-Rating. Airborne Wireless Network wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Airborne Wireless Network-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,25 USD mit dem aktuellen Kurs (0,001 USD), ergibt sich eine Abweichung von -99,92 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (0,33 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-99,7 Prozent Abweichung). Die Airborne Wireless Network-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.