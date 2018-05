Airbnb wirkt Massentourismus entgegen und fördert nachhaltiges Reisen (FOTO)

Berlin (ots) -- Neuer Bericht zeigt, wie Airbnb die Art und Weise, wie Menschenreisen, grundlegend verändert- Jeden Tag geben Gastgeber 1 Million einzigartige Empfehlungen anihre Gäste- Airbnb macht nur 7 Prozent der Gästeankünfte in den vomMassentourismus bedrohten und beliebtesten Reisezielen der WeltausAirbnb veröffentlicht heute einen gemeinsamen Bericht mit JonathanTourtellot, Gründer des National Geographic Center for SustainableDestinations, der zeigt, wie die Plattform und die Gastgeber undGäste-Community helfen, Massentourismus entgegenzuwirken undnachhaltiges Reisen zu fördern. Airbnb verändert auch diewirtschaftlichen Mechanismen des Tourismus - heute mit einem Anteilvon mehr als 10 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts eine dergrößten Industrien der Welt - zum Vorteil der Menschen und Kommunenvor Ort.Airbnb wirkt dem Massentourismus entgegenIn den acht untersuchten globalen Reisezielen finden mindestenszwei Drittel aller Gästeankünfte auf Airbnb außerhalb dertouristischen Zentren statt. 72 bis 93 Prozent der Angebote aufAirbnb befinden sich außerhalb der Zentren, die vom Massentourismusbetroffen sind, da die Unterkünfte sich geographisch über diejeweiligen Städte verteilen und weniger konzentriert liegen alsHotels."Eine Möglichkeit, um Massentourismus entgegenzuwirken, ist esReisende geographisch über die gesamte Stadt zu verteilen", sagtJonathan Tourtellot, Gründer des National Geographic Center forSustainable Destinations. "Hiermit entlastet man bestimmte,betroffene Stadtteile und stark nachgefragte Nachbarschaften. HomeSharing kann in zweierlei Hinsicht helfen - zum einen, weil dieUnterkünfte oft geographisch stärker verteilt sind als gewerblicheGastbetriebe, und zum anderen, durch die lokalen Empfehlungen, dieHome Sharer ihren Gästen geben."Eine erste globale Analyse von über 2,8 Millionen Empfehlungen vonGastgebern auf Airbnb zeigt, dass diese dabei helfen, Tourismusbesser über die gesamte jeweilige Stadt oder Region zu verteilen,weil die Empfehlungen, z.B. Restaurants, sich nicht nur auf wenigetouristische Zentren konzentrieren, sondern meist im engeren Umkreis- typischerweise in 20-minütiger Fußnähe - der gebuchten Unterkünfteliegen.Die Analyse zeigt, dass 61 Prozent aller Empfehlungen auf Airbnbnur von einem Gastgeber empfohlen werden. Weltweit bekommen Gästealso über 1 Million individuelle Empfehlungen durch Gastgeber aufAirbnb.Lokale Wertschöpfung durch AirbnbDie überwiegende Mehrheit der Ausgaben bei einer Buchung aufAirbnb fließt direkt an die Gastgeber, die bis zu 97 Cent jedenEuros, den sie für die Vermietung ihrer Unterkünfte nehmen, behalten.Dies steht in starkem Gegensatz zu den Tourismusausgaben inHotels, wo zwischen 14 und 36 Prozent nicht der lokalen Wertschöpfungzugute kommen. Im Hinblick auf Kreuzfahrten zeigen die Daten, dassdie lokalen Gemeinden nur von den Ausgaben für Treibstoff undTransport von Tagesausflüglern zum Hafen profitieren."Nachhaltiger Tourismus ist gut für die Reisenden, das Reisezielund die dort lebenden Menschen, seine Umwelt, seine Kultur und seinenCharakter", so Tourtellot.Der Besucheranteil von AirbnbIn den im Bericht untersuchten acht der weltweit beliebtestenReiseziele, die vom Massentourismus bedroht sind, darunter Barcelona,Venedig, und Amsterdam, machen Gästeankünfte auf Airbnb nur 7 Prozentaller Ankünfte (einschließlich Hotel- und Kreuzfahrtgäste) aus. Diesentspricht 0,37 Airbnb-Gästen pro Einwohner, verglichen mit 5,1Hotel- und Kreuzfahrt-Touristen pro Einwohner.Nathan Blecharczyk, Mitgründer und Chief Strategy Officer vonAirbnb, sagte: "Airbnb basiert auf dem Grundsatz, dass die gemeinsameNutzung von Unterkünften authentische Erlebnisse für die Gäste bietetund gleichzeitig den Menschen und Gemeinden vor Ort zugutekommt. Wirsind fest davon überzeugt, dass die Airbnb-Community Teil der Lösungfür die Herausforderungen des Massentourismus ist und einnachhaltiges Wachstum zum Wohle aller ermöglichen kann."Über AirbnbAirbnb wurde im Jahr 2008 gegründet und ist eine globaleReise-Community, die magische Reiseerlebnisse anbietet. Dazu gehört,wo man auf der Reise wohnt, was man vor Ort unternimmt und welcheMenschen man vor Ort trifft. Airbnb nutzt Technologie, um Millionenvon Menschen wirtschaftlich zu stärken, indem sie ihr Zuhause oderauch ihre Leidenschaften, Interessen und Lieblingsorte mit anderenteilen können und sich so etwas Geld dazuverdienen. Von Wohnungen undVillen bis hin zu Schlössern, Baumhäusern und Bed & Breakfasts -Airbnbs Plattform ermöglicht es Reisenden, Millionen voneinzigartigen Unterkünften in über 191 Ländern zu finden.Mit "Entdeckungen" bietet Airbnb die Möglichkeit, in lokaleCommunitys einzutauchen und sie von einer anderen Seite zu sehen,durch handverlesene und von Einheimischen geführte Aktivitäten.Unsere Partnerschaft mit Resy bietet Zugang zu den besten Restaurantsin ausgewählten Ländern. All dies wird in einer ansprechenden undeinfach zu bedienenden Website und mobilen App zusammengeführt.