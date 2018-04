Airbnb veröffentlicht globale Daten zu den positiven Effekten von Home Sharing, startet neue Initiative zur Förderung von nachhaltigem Tourismus und gründet Tourismusbeirat (FOTO)

San Francisco/Berlin (ots) -Airbnb veröffentlicht heute Daten zu den positiven Effekten vonHome Sharing in weltweit über 300 Städten und 80 Ländern.Die Daten sind global zugänglich und beziehen sich auf dasGeschäftsjahr 2017. Sie sind Teil der Selbstverpflichtung von Airbnbzu Transparenz gegenüber Städten und zeigen die Vorteile vonnachhaltigem Tourismus für Städte und ihre Bewohner auf.Weltweit werden auf Airbnb über 4,85 Millionen Unterkünfte in mehrals 191 Ländern angeboten. Die überwiegende Mehrheit der Gäste sagen,dass sie Airbnb nutzen, weil sie wie Einheimische wohnen wollen (79Prozent) und weil die Lage der Unterkünfte oft besser ist als die vonHotels (89 Prozent).Mehr als die Hälfte der Gäste, die weltweit Airbnb nutzen (53Prozent), geben an, dass das Geld, welches sie mit einer Buchung überAirbnb gespart haben, lokalen Geschäften in der Nachbarschaft ihrergebuchten Unterkunft zugutegekommen ist. Fast die Hälfte allerAusgaben der Gäste (44 Prozent) wurden in den Nachbarschaftengetätigt, in denen sie übernachtet haben. Diese verteilen sich überdie typischen Hotel- und touristischen Hotspots hinaus auf die ganzeStadt."In der schnell wachsenden Reise- und Tourismusindustrie ist eswichtig, dass so viele Menschen wie möglich daran teilhaben können.Heute profitieren jedoch nur wenige vom Tourismus. Airbnb bietet eineAlternative zum Massentourismus, der viele Städte seit Jahrzehntenvor eine Herausforderung stellt und ermöglicht es mehr Menschen vonden positiven Effekten des Reisens zu profitieren", sagt ChrisLehane, Global Head of Policy and Communications Airbnb.Die Daten von 2017 für Deutschland zeigen:- Deutschland verfügt über eine aktive Gastgeber-Community, dieReisende aus mehr als 150 Ländern bei sich willkommen geheißenhat.- In Deutschland konnte sich der typische Gastgeber durch dasVermieten des eigenen Zuhauses an insgesamt 30 Tagen in 20171.900 EUR dazuverdienen.- Es reisten 3.220.000 Gäste nach Deutschland auf Airbnb; ausDeutschland heraus sind 5.895.000 Reisende weltweit beiGastgebern auf Airbnb untergekommen.Initiative zur Förderung von nachhaltigem TourismusDie Veröffentlichung der Daten geht mit einer neuenAirbnb-Initiative zur Förderung eines lokalen, authentischen undnachhaltigen Tourismus in Ländern und Städten auf der ganzen Welteinher.Seit Airbnbs Gründung vor zehn Jahren haben Reisende zahlreicheneue Orte abseits der ausgetretenen Touristenpfade entdeckt. Dadurchkonnten auch lokale Nachbarschaften und kleine Geschäfte von denwirtschaftlichen Effekten des Tourismus profitieren. Dies will Airbnbdurch Partnerschaften, Programme und Veranstaltungen in Zukunft nochweiter stärken. Dabei wird es vor allem Reisen an weniger bekannteZiele und eine umweltfreundliche Art zu Reisen fördern."Airbnb unterstützt einen authentischen, vielfältigen undnachhaltigen Tourismus", sagt Chris Lehane. "Airbnb bietet eine Artvon Reisen, die den Reisezielen, seinen Einwohnern und Reisendengleichermaßen zugutekommt: Gastgeber können durch Home Sharing einzusätzliches Einkommen generieren und der Tourismus wird in Regionengefördert, die ihn am meisten brauchen."Airbnb gründet TourismusbeiratUm eine nachhaltige Form des Reisens zu fördern, hat Airbnb zudemeinen Tourismusbeirat gegründet, der die Vision und die Aktivitätendes Unternehmens mitgestalten soll. Mit Hilfe dieses Gremiums sollauch langfristig sichergestellt werden, dass Airbnb ein Gegenentwurfzum Massentourismus bleibt.Dies ist umso wichtiger, da die Tourismusbranche kontinuierlichwächst. Nach Angaben des World Travel & Tourism Council (WTTC)entfallen rund 313 Millionen Arbeitsplätze auf dieTourismuswirtschaft. Diese trägt rund 10 Prozent zum weltweitenBruttoinlandsprodukt (BIP) bei.Der Tourismusbeirat setzt sich aus führenden Vertretern derTourismusbranche zusammen, die die Industrie mitgestaltet haben:- Taleb Rifai, ehemaliger Generalsekretär derWelttourismusorganisation der Vereinten Nationen (UNWTO)- David Scowsill, Chief Executive von EON Reality Inc. undehemaliger Präsident und CEO des World Travel & Tourism Council(WTTC)- Rosette Rugamba, Geschäftsführerin von Songa Africa und AmakoroLodge und ehemalige Generaldirektorin von Rwanda Tourism- Prof. Robert John Carr, ehemaliger Außenminister Australiens undehemaliger Premierminister von New South Wales."Wir freuen uns, dass einige der führenden Experten derReisebranche unserem Tourismusbeirat beigetreten sind", sagt ChrisLehane von Airbnb. "Die Beiratsmitglieder sind allesFührungspersönlichkeiten, die sich fortlaufend für einen nachhaltigenTourismus eingesetzt haben. Mit Vertretern aus vier verschiedenenKontinenten freuen wir uns darauf, gemeinsam nachhaltigen Tourismusweltweit zu stärken."Taleb Rifai, ehemaliger Generalsekretär derWelttourismusorganisation der Vereinten Nationen: "Die Art vonTourismus, die Airbnb bietet, steigert die Lebensqualität der lokalenBevölkerung in den Reisezielen und bietet den Reisenden einzigartigeErlebnisse. Ich freue mich, dem Tourismusbeirat von Airbnbbeizutreten und mit meinen Kollegen gemeinsam daran zu arbeiten, dassdas Unternehmen auch in Zukunft eine positive Wirkung auf denTourismus hat."Hinweise für JournalistenDie heute veröffentlichten Daten finden Sie unter:https://www.airbnbcitizen.com/data/#/de.Weitere Informationen über die Initiative für nachhaltigenTourismus finden sie unter:https://www.airbnbcitizen.com/officeofhealthytourism/. Dazu gehört, wo manauf der Reise wohnt, was man vor Ort unternimmt und mit wem man sichtrifft. Airbnb nutzt Technologie, um Millionen von Menschenwirtschaftlich zu stärken, indem sie ihr Zuhause oder auch ihreLeidenschaften, Interessen und Lieblingsorte mit anderen teilenkönnen und sich so etwas Geld dazuverdienen. Von Wohnungen und Villenbis hin zu Schlössern, Baumhäusern und Bed & Breakfasts - derMarktplatz für Unterkünfte auf Airbnb ermöglicht es Reisenden,Millionen von einzigartigen Unterkünften in über 191 Ländern zufinden.Mit "Entdeckungen" bietet Airbnb die Möglichkeit, in lokaleCommunitys einzutauchen und sie von einer anderen Seitekennenzulernen, durch handverlesene und von Einheimischen geführteAktivitäten. Unsere Partnerschaft mit Resy bietet Zugang zu denbesten Restaurants in ausgewählten Ländern. Pressekontakt:Isabelle von Klotpresse@airbnb.comOriginal-Content von: Airbnb Deutschland, übermittelt durch news aktuell