Airbnb und Co.: Diese 3 Hotel-Aktien geraten jetzt in den Fokus der Anleger!

Schnell mal ins Hotel: Während der Corona-Krise war das an vielen Orten dieser Welt monatelang nicht möglich. Entsprechend war die Hotellerie eine der Branchen, die von den staatlichen Restriktionen am stärksten in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts gingen die Umsätze von Hotels, Gasthöfen und Pensionen zwischen März 2020 und Januar 2021 um real 57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung