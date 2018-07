Airbnb klärt in umfangreicher Informationskampagne über Berliner Genehmigungspflicht auf

Berlin (ots) -- Nach Ansprache der Gastgeber über verschiedene Kanäle undwöchentlichen Informationsveranstaltungen weitet AirbnbInformationskampagne aus- Kürzlich erneuerte Airbnb gegenüber dem Berliner Senat seinAngebot, die Stadt mit einer digitalen Schnittstelle zuunterstützen- Bürokratisches Genehmigungs- und Registrierungssystem schrecktHome Sharer ab und trifft damit die FalschenAirbnb weitet seine Informationskampagne auf zusätzliche Kanäleaus, um Berlinerinnen und Berliner über dasZweckentfremdungsverbotsgesetz und damit verbundene Verpflichtungenaufzuklären. Ab heute schaltet das Unternehmen dazu Anzeigen inBerliner Online-Tagesmedien, im Radio und auf Social Media.Bisher findet durch den Senat oder die Bezirke keine Kommunikationzur Aufklärung der Home Sharer statt. Auch hat der Senat weder eineaktualisierte Rechtsverordnung noch entsprechendeAusführungsbestimmungen veröffentlicht, die es den zuständigenBezirksämtern ermöglichen würden, die neue Regelung einheitlich undihrem Zweck entsprechend als Erleichterung für Home Sharerumzusetzen.Seit Inkrafttreten des geänderten BerlinerZweckentfremdungsverbotsgesetzes hat Airbnb bereits zahlreicheMaßnahmen durchgeführt, um Gastgeber auf die Genehmigungs- undRegistrierungspflicht hinzuweisen. Über unterschiedliche Kanäle hatdas Unternehmen in den vergangenen Wochen seine Nutzer adressiert undzusätzlich wöchentliche Informationsabende veranstaltet, an denenGastgeber aus ganz Berlin teilgenommen haben. Ihre Erfahrungen in denletzten Wochen zeigen deutlich, dass Home Sharer von einemkomplizierten, intransparenten, und zum Teil widersprüchlichenGenehmigungsprozess abgeschreckt werden.Alexander Schwarz, Geschäftsführer Airbnb Deutschland, Österreich& Schweiz: "Wir wollen, dass sich Gastgeber an die Regeln haltenkönnen und nicht von einem bürokratischen System abgeschreckt werden.Wir möchten Berlin dabei unterstützen, tatsächlich zwischenPrivatpersonen, die ihr selbstgenutztes Zuhause gelegentlichvermieten, und professionellen Anbietern zu unterscheiden. Dies gehtnur gemeinsam in einer Kooperation. Daher haben wir gegenüber demSenat unser Angebot erneuert, eine gemeinsame digitale Schnittstelleeinzurichten."Die Umsetzung des neuen Gesetzes mit einem gemeinsamen, digitalenGenehmigungs- und Registrierungssystem würde es Privatpersonen, dieihr Zuhause vermieten wollen, vereinfachen, eine Genehmigung zubekommen. Die Bezirksämter könnten die dafür erforderlichen Daten miterheblich reduziertem bürokratischen Aufwand direkt von denGastgebern erhalten. Dies würde eine schnellere Bearbeitungermöglichen und die Bezirksämter zusätzlich entlasten.Das gegenwärtige Genehmigungssystem macht es Home Sharern entgegender gesetzlichen Zielsetzung unverhältnismäßig schwer, eineGenehmigung zu beantragen, die ihnen laut Gesetz im Regelfallzusteht, und schützt dabei keinen Wohnraum. Denn es sind vor allemHome Sharer betroffen, deren Wohnungen dem langfristigenWohnungsmarkt ohnehin nicht zur Verfügung stehen würden. Das kannnicht im Interesse einer modernen und weltoffenen Stadt wie Berlinsein und konterkariert die gewünschte Wirkung des Gesetzes.Über AirbnbAirbnb wurde im Jahr 2008 gegründet und ist eine globaleCommunity, die magische Reiseerlebnisse anbietet. Dazu gehört, wo manauf der Reise wohnt, was man vor Ort unternimmt und mit wem man sichtrifft. Airbnb nutzt Technologie, um Millionen von Menschenwirtschaftlich zu stärken, indem sie ihr Zuhause oder auch ihreLeidenschaften, Interessen und Lieblingsorte mit anderen teilenkönnen und sich so etwas Geld dazuverdienen. Von Wohnungen und Villenbis hin zu Schlössern, Baumhäusern und Bed & Breakfasts - derMarktplatz für Unterkünfte auf Airbnb ermöglicht es Reisenden,Millionen von einzigartigen Unterkünften in über 191 Ländern zufinden.Mit "Entdeckungen" bietet Airbnb die Möglichkeit, in lokaleCommunitys einzutauchen und sie von einer anderen Seitekennenzulernen, durch handverlesene und von Einheimischen geführteAktivitäten. Unsere Partnerschaft mit Resy bietet Zugang zu denbesten Restaurants in ausgewählten Ländern. All dies wird in eineransprechenden und benutzerfreundlichen Website und mobilen Appzusammengeführt.Pressekontakt:AirbnbIsabelle von Klotpresse@airbnb.comOriginal-Content von: Airbnb Deutschland, übermittelt durch news aktuell