Airbnb, Uber & Co. brauchen gemeinsame EU-Vorschriften für fairen Wettbewerb und zum Schutz der Arbeitnehmerrechte / Berlin unterstützt Initiative des Europäischen Ausschusses der Regionen (FOTO)

Brüssel (ots) - Der Europäische Ausschuss der Regionen (AdR) fordert klare EURegeln für digitale Plattformen, um faire Bedingungen zwischen der Online- undder traditionellen Wirtschaft sowie Arbeitnehmerrechten zu gewährleisten. Inzwei Stellungnahmen, die während der AdR-Dezemberplenarsitzung verabschiedetwurden, weist die Versammlung der Städte und Regionen darauf hin, dass vielegeltende EU-Vorschriften angesichts des Aufkommens neuer Geschäftsmodelle undatypischer Beschäftigungsformen überholt sind. Unterstützung kommt auch ausBerlin.Die entscheidende Frage des rechtlichen Status der Plattformen derDigital-Wirtschaft - und damit die Frage, welche Regeln für ihre Tätigkeitgelten - wurde bisher weitgehend den Gerichten überlassen. Insbesondere dieUmsetzung der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr aus dem Jahr2000 hat zu mehreren Gerichtsverfahren in Bezug auf Unternehmen wie Uber undAirbnb geführt. In den letzten Jahren haben Mitgliedstaaten, Regionen und Städteverschiedene Vorschriften für Akteure der kollaborativen Wirtschaft festgelegt.Eine einheitliche Regulierung auf europäischer Ebene allerdings fehlt."Ich fordere klare, faire Regeln in der EU für Digital-Plattformen. Gesetzemüssen für alle gleichermaßen gelten. Die EU muss sich dabei um die Interessender Menschen in den Städten, Gemeinden und Ländern kümmern. Derzeit haben wirmehr Probleme als Lösungen: Bei der Besteuerung, im Bereich Wohnen durch dieKurzfristvermietung, in der städtischen Mobilität und im Bereich desöffentlichen Raums. Die EU muss den Städten daher besser zuhören", forderteBerichterstatter Peter Florianschütz (AT/SPE), Mitglied des Wiener Landtags unddes Wiener Stadtrats, während der Plenarsitzung des Europäischen Ausschusses derRegionen in Brüssel.Unterstützung für die Stellungnahme kommt auch aus Berlin. "Für Berlin ist dieRegulierung der kollaborativen Wirtschaft ein wichtiges Thema. Wir haben einensehr angespannten Wohnungsmarkt. Zuwachs, Spekulation aber auch der Entzug derWohnungen durch digitale Plattformen sind Gründe dafür. Wir brauche einengemeinsamen Rechtsrahmen, damit wir das Handeln der Behörden vor Ort erleichternkönnen", so Gerry Woop, Staatssekretär für Europäische Angelegenheiten ausBerlin.In seiner Stellungnahme schlägt Peter Florianschütz vor, den rechtlichen Statusvon Digital-Plattformen daran festzumachen, welches Maß an Kontrolle diePlattformen ausüben. Die kollaborative Wirtschaft lässt die Grenzen zwischenprivaten und gewerblichen Akteuren verschwimmen. Deshalb sollte das Konzept des"Dienstleistungserbringers" durch die Einführung EU-weiter Schwellenwertepräzisiert werden. Neue EU-Vorschriften sollten die Plattformen auch dazuverpflichten den Behörden die erforderlichen Daten zur Durchsetzung derVorschriften zur Verfügung stellen und sicherstellen, dass die Anbieter ihrengerechten Anteil an Steuern zahlen.In einer zweiten Stellungnahme hebt der AdR hervor, dass ein umfassenderRegelungsrahmen auch für den Schutz von Arbeitsnehmern von großer Bedeutung ist.Berichterstatter Dimitrios Birmpas (EL/SPE), Mitglied des Gemeinderates vonAigaleo, fordert, dass grundlegende arbeits- und sozialrechtliche Vorschriftenauf die Plattformwirtschaft und ihre Arbeitnehmer - darunter viele jungeMenschen - ausgedehnt wird. Ziel ist es Arbeitnehmer vor Praktiken wieScheinselbstständigkeit zu schützen, die von Arbeitgebern genützt werden umarbeitsrechtliche Vorschriften, steuerliche Verpflichtungen oderKollektivverträge zu vermeiden.Die Stellungnahmen im Wortlaut:Europäischer Rahmen: http://ots.de/FH2HVIArbeit auf digitalen Plattformen: http://ots.de/Wg9nJU