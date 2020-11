Airbnb: Schwere Vorwürfe gegen Google!

Airbnb, Inc. sagte am Montag in einem Regulierungsantrag, dass die Tochtergesellschaft von Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) Google benachteiligt habe, indem sie ihr den Internetverkehr verweigert habe.

Was geschah

Das Ferienhausvermietungsunternehmen sagte in einem S-1-Antrag bei der United States Securities and Exchange Commission unter der Überschrift “Risk Factors”, dass es durch die Einführung von Google Travel und Google Vacation Rental Ads “benachteiligt” worden sei. “[Google ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung