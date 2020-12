Airbnb: Jetzt mehr wert als Hilton und Marriott zusammen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

An seinem ersten Handelstag am Donnerstag eröffnete Airbnb (NASDAQ:ABNB) bei 146 Dollar pro Aktie, was einen massiven Sprung gegenüber dem ursprünglichen Aktienkurs von 68 Dollar von Mittwochnacht darstellt. Das Unternehmen beendete den Handel am Donnerstag bei 144,71 Dollar und erreichte damit eine Marktkapitalisierung von etwa 86,5 Milliarden Dollar, was mehr als doppelt so hoch ist wie die Bewertung von Airbnb vor ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



