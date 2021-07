Airbnb-Aktie: Wird dieses Kursziel erreicht?

Mit dem Unterschreiten der Unterstützungszone von rund 170,00 US-Dollar ist die Airbnb-Aktie in eine ungünstige Situation eingetreten. Damit kam es nämlich zu einem starken Abschwung in Richtung der 130,00 US-Dollar Marke. Von dort an zeigt sich eine stabile Seitenlage. Um das Chartbild ins Positive zu drehen, muss es Airbnb zwangsläufig gelingen die durchbrochene Unterstützungszone, welche jetzt als Widerstand fungiert, zurückzuerobern.

