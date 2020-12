Airbnb Aktie: Vorschau auf die IPOs dieser Woche!

Das IPO-Finale im Dezember ist endlich da. Das Repertoire dieser Woche umfasst sechs IPOs und zwei SPACs, die insgesamt 7,2 Milliarden Dollar aufbringen sollen. Airbnb, Inc. (NASDAQ:ABNB) und DoorDash Inc (NYSE:DASH) werden die Führung übernehmen, wobei Airbnb plant, 2,44 Milliarden Dollar aus dem Verkauf seiner Klasse-A-Aktien aufzubringen und Doordash 3,1 Milliarden Dollar aufbringen will.

Airbnb

Mit über 327 Millionen Buchungen im Jahr 2019 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung