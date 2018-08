Airbiquity wird Mitglied bei JASPAR, der führenden Organisation für die Standardisierung von japanischer Automobiltechnologie

Marktführer für Connected-Vehicle-Services wird sich dertechnischen Arbeitsgruppe anschließen, um die Standardisierung vonfahrzeuginterner Software voranzutreibenSeattle (ots/PRNewswire) - Airbiquity®(https://www.airbiquity.com/), ein weltweit führendes Unternehmen fürvernetzte Fahrzeugdienste, gab heute bekannt, dass Airbiquity jetztMitglied bei Japan Automotive Software Platform and Architecture(https://www.jaspar.jp/en) (JASPAR) ist, einer Organisation, die dieStandardisierung von In-Vehicle-Software und Netzwerken vorantreibt,um Entwicklungseffizienz und Zuverlässigkeit zu steigern. JASPAR, dasrund 200 Hersteller, Zulieferer und Entwickler aus verschiedenenBranchen zusammenbringt, arbeitet an der Identifizierung und Lösunggemeinsamer Probleme des Sektors Fahrzeugelektronik, und ermutigt dieIndustrie, neue Automobiltechnologien einzuführen.JASPAR nutzt die bewährten technischen Ressourcen seinerMitglieder, zu denen auch führende Automobilhersteller und-zulieferer gehören, um entscheidend wichtige neue Bereiche zuerforschen, die zur Förderung und Standardisierung derConnected-Vehicle-Technologie beitragen. Airbiquity wird als Mitgliedvon JASPAR seine mehr als 20 Jahre an Erfahrung in den BereichenSoftwareentwicklung und Technologieintegration für das vernetzteFahrzeug in die technischen Arbeitsgruppen einbringen können."Als führender Anbieter von Kfz-Telematik-Softwaretechnologie undCloud-Diensten ist Airbiquity gut positioniert, um JASPAR bei derEntwicklung von Automobilstandards zu unterstützen, die die Zukunftdes vernetzten Fahrzeugs vorantreiben", erklärt John Tuttle,Airbiquity Vice President of Engineering. "Unser Team besitzt dasVerständnis für die besondere Bedeutung und technische Kompetenz desjapanischen Automobilmarkts und freut sich, diese wichtige Initiativezu unterstützen".Mehr zu Airbiquity finden Sie unter www.airbiquity.com.Informationen zu AirbiquityAirbiquity® ist ein weltweit führendes Unternehmen fürConnected-Car-Dienste und Vorreiter bei der Entwicklung undtechnischen Planung von Telematik-Technologien für Fahrzeuge. AlsInnovationsführer im Automobilbereich betreibt Airbiquity diebranchenweit fortschrittlichste cloudbasierte Plattform für dieServicebereitstellung für vernetzte Fahrzeuge, Choreo(TM), undunterstützt alle maßgeblichen Anwendungsfälle, einschließlichOver-the-Air (OTA) Software- und Datenverwaltung. In Zusammenarbeitmit Airbiquity stellen Automobilhersteller und Autozulieferer hochskalierbare, zuverlässige und überschaubare Connected-Car-Dienstebereit, die den Sicherheits-, Unterhaltungs- und Komfortansprüchenihrer Kunden in über 60 Ländern weltweit gerecht werden. Erfahren Sieauf www.airbiquity.com mehr zu Airbiquity, oder twittern Sie mitunter @Airbiquity (https://twitter.com/Airbiquity). Airbiquity istein Markenzeichen von Airbiquity Inc.Informationen zu JASPARJASPAR wurde gegründet, um durch Standardisierung und gemeinsameNutzung der immer komplexer werdenden elektronischenSteuerungssoftware und In-Vehicle-Netzwerke die Effizienz derEntwicklung zu steigern und die Zuverlässigkeit sicherzustellen. Ander Standardisierung in den Technologiebereichen Fahrzeugnetzwerke,Software und Cyber-Security arbeiten Ingenieure aus verschiedenenBranchen wie Automobilhersteller, Elektroausrüster, Halbleiter- undKomponentenhersteller, Software- und Tool-Entwickler sowie Handel undCarrier, und Universitäten und Forschungsinstitute, sowohl in Japanals auch im Ausland. Weitere Informationen finden Sie unter:www.jaspar.jp/en/about_us.Pressekontakt:Shelby SimonsonAirbiquity PR1-206-264-8220media@airbiquity.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/725824/Airbiquity_Jaspar_Logo.jpgOriginal-Content von: Airbiquity, übermittelt durch news aktuell