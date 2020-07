Airbiquity und YESWAY kooperieren, um chinesischen Autoherstellern branchengerechte Over-the-Air-Software-Updates zur Verfügung zu stellen

Seattle (ots/PRNewswire) - YESWAY wird die OTAmatic-Lösung von Airbiquity in China für die nächste Generation chinesischer vernetzter Fahrzeuge vertreten und unterstützenhttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2852575-1&h=1692317553&u=https%3A%2F%2Fc212. net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2852575-1%26h%3D747302592%26u%3Dhttps%2 53A%252F%252Fwww.airbiquity.com%252F%26a%3DAirbiquity&a=Airbiquity ®, ein weltweit führendes Unternehmen und Pionier in der Erbringung von Dienstleistungen rund um das vernetzte Fahrzeug, gab heute eine Partnerschaft mit https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2852575-1&h=2868358591&u=https%3A%2F%2Fc 212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2852575-1%26h%3D2625381534%26u%3Dht tp%253A%252F%252Fwww.yesway.cn%252F%26a%3DYESWAY&a=YESWAY , einem führenden chinesischen Automobil-Service-Betreiber und Anbieter integrierter Lösungen, bekannt. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird YESWAY die https://c212.net/c/link/ ?t=0&l=de&o=2852575-1&h=1875079320&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D 0%26l%3Den%26o%3D2852575-1%26h%3D3264231252%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.airbiq uity.com%252Fproduct-offerings%252Fsoftware-and-data-management%26a%3DOTAmatic&a =OTAmatic ® Over-the-Air (OTA)-Software und Datenmanagementlösung von Airbiquity® in die YESWAY Automotive Platform aufnehmen und damit Airbiquity OTAmatic auf dem chinesischen Automobilmarkt vertreten und unterstützen.Diese einzigartige Partnerschaft wird es chinesischen Automobilherstellern ermöglichen, die branchenführende OTA-Technologie von Airbiquity leichter zu evaluieren, zu integrieren und für zukünftige vernetzte Fahrzeuge einzusetzen. OTAmatic ermöglicht es Automobilherstellern Softwareupdates und Datenmanagementaktionen für hochskalierte OTA-vernetzte Fahrzeuge von der Cloud aus auf sichere Weise zu organisieren und zu automatisieren. Mit OTAmatic können Autohersteller Ihre OTA-Kampagnen effizient planen und durchführen und dabei ein raffiniertes Fahrzeug- und Geräte-Targeting, diskrete Richtlinien- und Datenschutzkontrollen, eine anpassbare Kundenkommunikation sowie Flexibilität bei der Lösungsumsetzung nutzen."Airbiquity freut sich sehr über die Partnerschaft mit YESWAY, über die wir unsere OTAmatic-Lösung auf chinesische Automobilhersteller auszuweiten", sagte Kamyar Moinzadeh, President und CEO von Airbiquity. "Der chinesische Markt stellt eine enorme Geschäftsmöglichkeit dar, und wir sind zuversichtlich, dass die mit OTAmatic erweiterte YESWAY Automotive Platform es führenden chinesischen Automobilherstellern ermöglichen wird, OTA leichter zu nutzen, um ihre Fahrzeuge gegenüber der Konkurrenz zu differenzieren und ihre Kunden zufriedenzustellen.""Wir freuen uns, diese Partnerschaft mit Airbiquity bekannt zu geben", sagte Wenli Zhu, Chairman und CEO von YESWAY. "Chinesische Automobilhersteller sind erpicht darauf, ein robustes OTA-System für ihre nächste Generation von vernetzten Fahrzeugen zu evaluieren und einzuführen - wollen aber auch mit chinesischen Unternehmen zusammenarbeiten, die den Prozess der Technologieintegration und -unterstützung erleichtern können. Diese Partnerschaft ermöglicht es YESWAY, den chinesischen Autoherstellern am besten zu dienen und ihnen zu helfen, ihre Technologie und Programmziele für vernetzte Fahrzeuge zu erreichen."Weitere Informationen über Airbiquity und OTAmatic erhalten Sie unter http://www.airbiquity.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2852575-1&h=17234 4135&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2852575-1%26h %3D3854549042%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.airbiquity.com%252F%26a%3Dhttp%253A%2 52F%252Fwww.airbiquity.com&a=http%3A%2F%2Fwww.airbiquity.com) .Informationen zu AirbiquityAirbiquity® ist ein Pionier auf dem Gebiet der Softwaretechnologie für automobile Telematik-Technologien und in der Bereitstellung von Diensten für cloudbasierte vernetzte Fahrzeuge. Als steter Innovationsführer im Automobilbereich konzipiert, entwickelt und implementiert Airbiquity die fortschrittlichsten Lösungen für vernetzte Fahrzeuge der Branche. In Zusammenarbeit mit Airbiquity realisieren Automobilhersteller und Autozulieferer hoch skalierbare, überschaubare und sichere Connected-Car-Programme, die den Anforderungen ihrer Kunden in über 60 Ländern weltweit gerecht werden. Erfahren Sie mehr über Airbiquity auf http://www.airbiquity.com oder werden Sie Teil des Dialogs unter @Airbiquity.Informationen zu YESWAYYESWAY ist der erste Telematik-Dienstleister in China, der End-to-End-Telematiklösungen und Betriebsdienste für internationale und einheimische Automobilhersteller auf dem chinesischen Markt anbietet. YESWAY besitzt unabhängige F&E- und Betriebszentren mit vollständigen Lizenzen und Zertifikaten, um alle Dienstleistungen im eigenen Haus anbieten zu können. Seit 2019 hat YESWAY Dienstleistungen für mehr als 30 Fahrzeugmarken mit mehr als 400 Modellen erbracht und steht bei allen Kunden in gutem Ansehen. Derzeit bietet YESWAY Dienstleistungen für mehr als 3 Millionen Endbenutzer an.Pressekontakt:Cara DiFabioairbiquity@barokas.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/177305/airbiquity_logo.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/116183/4651248OTS: AirbiquityOriginal-Content von: Airbiquity, übermittelt durch news aktuell