Airbiquity und Arity liefern Over-the-Air (OTA)-Software- und Datenmanagement mit ausbaufähiger Edge-Analytik für die vernetzte Automobilindustrie

Führende Anbieter von Connected-Car-Diensten und Datenanalytikarbeiten zusammen, um marktführende Automobillösungen zu liefern unddie Zukunft der Mobilität zu beschleunigenSeattle (ots/PRNewswire) - Airbiquity®(http://www.airbiquity.com/), ein weltweit führendes Unternehmen fürConnected-Car-Dienste und Arity (https://www.arity.com/), das von TheAllstate Corporation gegründete Technologieunternehmen, das sichdarauf konzentriert, das Verkehrswesen für alle sicherer,intelligenter und nützlicher zu gestalten, haben heute eineInitiative zur Integration von OTAmatic(TM) (https://www.airbiquity.com/product-offerings/software-and-data-management), dem Over-the-Air(OTA)-Software- und Datenmanagementangebot, mit den Modulen zurAnalyse des Fahrverhaltens von Arity angekündigt.Diese Integration führt zu einem sicheren und hochgradigskalierbaren Multi-ECU-Software-Update- und Datenmanagementangebot,das die Verarbeitung eingebetteter Daten sowohl auf Fahrzeugseite alsauch in der Cloud für ein optimales Fahrverhalten verbessert und dieAnalysefunktionen für Unternehmen im gesamten Verkehrswesenerweitert. Die Zukunft der Mobilität ändert sich rasch und gemeinsamwerden diese beiden Unternehmen ihre Kunden beim Erhalt einesWettbewerbsvorteils unterstützen, während sie Verbraucherneffizientere Transportmöglichkeiten bieten.Vernetzte Fahrzeuge sind zunehmend auf Software- und Datenanalysenangewiesen, um die nächste Generation fortschrittlicherFahrerassistenzsysteme, V2X-Integrationen (Vehicle-to-Everything),autonome Fahrzeugsysteme sowie die Erweiterung von Services,Ökosystemen und Monetarisierungsmodellen zu ermöglichen. InVerbindung mit der wachsenden Komplexität vonSoftwareaktualisierungs- und Datenmanagementaktionen bei Millionenvon Fahrzeugen auf der ganzen Welt benötigen Autohersteller undZulieferer eine sichere und hochgradig skalierbare Over-the-Air(OTA)-Softwareaktualisierungs- und Datenmanagementlösung mitdynamisch ausbaufähigen Datenanalysefunktionen.Gemeinsam haben beide Unternehmen eine marktführendeOTA-Service-Delivery-Plattform geschaffen, die die Fahrzeugsoftwareauf dem neuesten Stand hält, Verkehrsdaten vom Fahrzeug sammelt undin die Cloud überträgt sowie Cloud-Verarbeitung und Edge-Analytikeffizient nutzt. Außerdem können Autohersteller und ihre Kunden inEchtzeit konkrete Erkenntnisse von Fahrzeugen abrufen, ohne dieDatenübertragungsmengen zu überlasten und zusätzliche Kosten zuverursachen. Die gemeinsame Lösung kann außerdem die nutzungsbasierteVersicherung, das Fahrer-Scoring, die Unfallvorhersage, dieAnalysedienste für die geteilte Mobilität und die vorausschauendeFahrzeugdiagnose verbessern."Die Fahrzeugdaten bieten einen großen Datenschatz, der derzeitdurch die Kosten für die Datenübertragung über Mobilfunknetzebegrenzt ist", sagte John Tuttle, Vice President of Engineering beiAirbiquity. "Die Vorverarbeitung von Daten im Fahrzeug ist eineffizienter Weg, um diesem Problem zu begegnen und ein bedeutsamesGeschäftsergebnis für Autohersteller und Zulieferer zu erreichen.Unsere Partnerschaft mit Arity zeigt, wie ausbaufähige Edge-Analytiküber Airbiquitys OTAmatic-Plattform diese Marktchance auf geschickteWeise ergreift.""Moderne Flugzeuge können pro Flug ein halbes Terabyte an Datengenerieren. Bei vernetzten und autonomen Fahrzeugen wird das nichtviel anders sein. Zudem werden hier wichtige Daten pro Fahrzeug undfür verschiedene Flotten generiert. Vor dem Hintergrund, dass dieBranche ein ansprechenderes, sichereres und nützlicheresVerkehrssystem schaffen will, benötigt man eine Mischung ausRessourcen, um sowohl auf lokal verarbeitete Dateneinblicke eingehenzu können als auch flexibel zu bestimmen, was in die Cloud gehensoll", sagte Gary Hallgren, President von Arity. "Diese Partnerschaftmit Airbiquity zeigt, wie Einblicke von Arity auf Fahrzeugseite, aufIhrer eigenen Plattform oder in der Cloud generiert werden können.Mit dem verbesserten Zugriff auf eingebettete Daten direkt aus denFahrzeugen, die von der OTAmatic-Plattform bereitgestellt werden,bleiben wir weiterhin innovativ und liefern aussagekräftigereErkenntnisse, die Fahrer und Lösungsanbieter spontan für das Treffenwichtiger Entscheidungen benötigen."Airbiquity und Arity werden auf der CES 2018 in Las Vegas, Nevada,vom 9. bis 12. Januar in der Allstate CES North Hall, Stand 3302Demonstrationen der gemeinsamen Technologieintegration und Lösung fürOTA Software-, Daten- und Analysemanagement präsentieren.Mehr über Airbiquity und OTAmatic erfahren Sie unterwww.airbiquity.com.Mehr über Arity erfahren Sie unter www.arity.com.Informationen zu AirbiquityAirbiquity® ist ein weltweit führendes Unternehmen fürConnected-Car-Dienste und ein Vorreiter bei der Entwicklung undtechnischen Planung von Telematik-Technologien für Fahrzeuge. AlsInnovationsführer im Automobilbereich betreibt Airbiquity diebranchenweit fortschrittlichste cloudbasierte Plattform für dieServicebereitstellung für vernetzte Fahrzeuge - Choreo(TM) - undunterstützt alle maßgeblichen Anwendungsfälle, einschließlichOver-the-Air (OTA)-Software und Datenverwaltung. In Zusammenarbeitmit Airbiquity stellen Automobilhersteller und Autozulieferer hochskalierbare, zuverlässige und überschaubare Connected-Car-Dienstebereit, die den Sicherheits-, Unterhaltungs- und Komfortansprüchenihrer Kunden in über 60 Ländern weltweit gerecht werden. Erfahren Siemehr über Airbiquity auf www.airbiquity.com oder twittern Sie mitunter @airbiquity (https://twitter.com/Airbiquity). Airbiquity istein Markenzeichen von Airbiquity Inc.Informationen zu ArityArity ist ein Technologieunternehmen, das sich daraufkonzentriert, das Verkehrswesen für alle sicherer, intelligenter undnützlicher zu gestalten. Das Unternehmen wandelt große Datenmengen inkonkrete Erkenntnisse um, damit seine Partner Risiken besservorhersagen und intelligentere Entscheidungen in Echtzeit treffenkönnen. Die Arity-Plattform basiert auf mehr als 48 MilliardenKilometern an historischen Fahrdaten und verfügt über mehr als einerMillion aktiven Telematikverbindungen. 