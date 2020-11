Airbiquity tritt dem AUTOSAR-Konsortium der Automobilindustrie als Entwicklungspartner bei

Seattle (ots/PRNewswire) - Airbiquity wird die Konformität der OTAmatic-Produkte mit den AUTOSAR-Spezifikationen sicherstellen und einen Beitrag zu den AUTOSAR-Softwareanforderungen und zur Plattformentwicklung leistenAirbiquity (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2985276-1&h=3956482869&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2985276-1%26h%3D4289775556%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.airbiquity.com%252F%26a%3DAirbiquity&a=Airbiquity)®, ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen rund um das vernetzte Fahrzeug, gab heute seinen Beitritt zur AUTOSAR (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2985276-1&h=116664234&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2985276-1%26h%3D2098726898%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.autosar.org%252F%26a%3DAUTOSAR&a=AUTOSAR), einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft von Automobilherstellern, Zulieferern und anderen Unternehmen, als Entwicklungspartner (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2985276-1&h=2245919872&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2985276-1%26h%3D4256952229%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.autosar.org%252Fabout%252Fcurrent-partners%252Fdevelopment-partners%252F%26a%3Ddevelopment%2Bpartner&a=Entwicklungspartner) bekannt. Mit mehr als 280 Partnern auf der ganzen Welt zielt AUTOSAR darauf ab, die Software-Architektur von elektronischen Steuergeräten (ECUs) in Fahrzeugen zu standardisieren, um die Gesamteffizienz der Software-Entwicklung und -Integration von Fahrzeugsystemen zu verbessern.Airbiquity wird die Kompatibilität seines OTAmatic® Over-the-Air (OTA)-Software- und Datenmanagement-Angebots mit AUTOSAR-basierten Geräten und Systemen verbessern. Als AUTOSAR-Entwicklungspartner wird Airbiquity auch Mitglied der Arbeitsgruppe Update- und Konfigurationsmanagement sein und zu zukünftigen Standard-Releases beitragen, einschließlich der Software-Entwicklung für den Adaptive Platform Demonstrator."AUTOSAR ist eine wichtige Initiative in der Automobilindustrie, die sowohl den Automobilherstellern als auch den Zulieferern zugute kommt", erklärte John Tuttle, Vice President of Engineering bei Airbiquity. "Daher hat die nahtlose Zusammenarbeit von OTAmatic mit AUTOSAR für unser Unternehmen höchste Priorität. Wir freuen uns auch darauf, unser Fachwissen und unsere Bemühungen in die Gruppe einzubringen und mit anderen Mitgliedsunternehmen zusammenzuarbeiten, um die Standardisierung von ECU-Software-Architekturen für zukünftige Serienfahrzeuge zu beschleunigen und zu verfeinern."Mehr über Airbiquity erfahren Sie unter www.airbiquity.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2985276-1&h=1353545016&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2985276-1%26h%3D3251730246%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.airbiquity.com%252F%26a%3Dwww.airbiquity.com&a=www.airbiquity.com).Über AirbiquityAirbiquity® ist ein Pionier auf dem Gebiet der Softwaretechnologie für Automobiltelematik und der Bereitstellung von Diensten für über die Cloud vernetzte Fahrzeuge. Airbiquity steht stets an der Spitze der automobilen Innovation und entwickelt, konstruiert und setzt die fortschrittlichsten vernetzten Fahrzeuglösungen der Branche ein. Durch die Zusammenarbeit mit Airbiquity erhalten Automobilhersteller und Automobilzulieferer hoch skalierbare, verwaltbare und sicher verbundene Fahrzeugprogramme, welche die Anforderungen ihrer Kunden in über 60 Ländern weltweit erfüllen. Das neueste Angebot von Airbiquity ist OTAmatic® für Over-the-Air (OTA)-Software und Datenmanagement bei unterschiedlichen elektronischen Steuergeräten mit fahrzeug- und cloudbasierten Softwarekomponenten und dem Sicherheitsrahmen Uptane für umfassenden Cybersicherheitsschutz. Erfahren Sie mehr über Airbiquity und OTAmatic unter www.airbiquity.com (http://www.airbiquity.com) oder nehmen Sie an der Unterhaltung über @Airbiquity teil.Über AUTOSARAUTOSAR (AUTomotive Open System ARchitecture) ist eine weltweite Entwicklungspartnerschaft von Automobilherstellern, Zulieferern und anderen Unternehmen aus der Elektronik-, Halbleiter- und Softwareindustrie. Seit 2003 arbeiten diese Unternehmen an der Entwicklung und Einführung einer offenen, standardisierten Software-Architektur für die Automobilindustrie. Durch die Vereinfachung des Austauschs und der Update-Möglichkeiten von Soft- und Hardware bildet der AUTOSAR-Ansatz die Grundlage, um die wachsende Komplexität der elektrischen und elektronischen Systeme in Kraftfahrzeugen zuverlässig zu beherrschen. Darüber hinaus verbessert AUTOSAR die Kosteneffizienz ohne Qualitätseinbußen. Die "Kernpartner" von AUTOSAR sind die BMW Group, Bosch, Continental, Daimler AG, Ford, General Motors, PSA Group, Toyota und der Volkswagen Konzern. Zusätzlich zu diesen Unternehmen spielen mehr als 200 Partner eine wichtige Rolle für den Erfolg der Partnerschaft. Unternehmen, die der AUTOSAR-Entwicklungspartnerschaft beitreten, können die Spezifikationen kostenfrei nutzen.