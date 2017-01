Airbiquity führt auf der CES 2017 eine Automobillösung für Over-the-Air-Software-Updates ein, die mit AUTOSAR kompatibel und mit Produkten von Vector kombiniert ist

Führende Technologieunternehmen der Automobilbranche schließensich für OTA-Lösung zusammen und schaffen somit einenWettbewerbsvorteil für Automobilhersteller und Eigentumsvorteile fürVerbraucherSeattle (ots/PRNewswire) - Airbiquity(http://www.airbiquity.com/)®, ein weltweit führendes Unternehmen beiDiensten für vernetzte Fahrzeuge, und Vector(https://vector.com/vi_index_en.html), ein führender Hersteller vonSystemen, Bauteilen, Netzwerken und Software-Tools derAutomobilelektronik, gaben heute ihre Zusammenarbeit bekannt, umSoftware-Updates vom Typ "Over the air" (OTA) für mehrereSteuergeräte (ECUs) der Automobilbranche herausbringen zu können, diemit AUTOSAR (https://www.autosar.org/) (Automotive Open SystemsArchitecture) kompatibel sind. Diese OTA-Lösung von Airbiquity undVector wird Besuchern vom 5. bis 8. Januar auf der CES 2017 in LasVegas persönlich vorgestellt.Mit der zunehmenden Abhängigkeit der modernen Fahrzeugsysteme undFahrzeugfunktionen von Software und Steuergeräten werdenAutomobilhersteller, die OTA-Updates für mehrere Steuergeräte nutzen,einen entscheidenden Vorteil gegenüber ihrer Konkurrenz haben. Eswird davon ausgegangen, dass Automobilhersteller in den kommendenJahren riesige finanzielle Gewinne durch OTA-Lösungen erzielenwerden. Laut einer Studie von IHS (https://technology.ihs.com/532397/auto-tech-report-over-the-air-software-updates-2015) werden dieweltweiten Einsparungen aufgrund der verringerten Software-Rückrufeund niedrigeren Ausgaben für die Cybersicherheit voraussichtlich biszum Jahre 2022 auf über 35 Milliarden USD von ursprünglich 2,7Milliarden USD im Jahre 2015 ansteigen. Mithilfe von OTA-Lösungenkönnen Automobilhersteller zum einen die Zeiten verkürzen, biszurückgerufene Produkte zurückgegeben werden, zum anderen Kunden denAufwand ersparen, ihr Fahrzeug bei anstehenden Serviceuntersuchungenzum Händler zu bringen und hinterher abzuholen, und zudem Funktions-und Leistungsverbesserungen nach dem Kauf anbieten. Dies führtletztlich zu einer besseren Kundenzufriedenheit und Kundentreue.Durch die Kombination von dem Software- & Datenverwaltungssystemund der Dienstleistungsplattform Choreo(TM) von Airbiquity mit demFlash Bootloader und den Kommunikationssteuergeräten von Vector habenAutomobilhersteller eine Lösung, die mit AUTOSAR kompatibel ist, dieProgrammentwicklung effizienter macht und gleichzeitig dieMarkteinführungszeit verkürzt."Über die Integration von dem Bootloader und derSteuergeräte-Technologie von Vector mit dem Software- &Datenverwaltungssystem von Airbiquity können wir noch besser moderneund zuverlässige End-to-End-OTA-Lösungen für Automobilkundenliefern", erklärt Kamyar Moinzadeh, Vorsitzender und Geschäftsführervon Airbiquity. "Angesichts der enormen Vorteile fürAutomobilhersteller und Verbraucher sind wir der Meinung, dassOTA-Funktionen immer zu vernetzten Fahrzeugen dazugehören sollten,und wir freuen uns über die enge Zusammenarbeit mit Vector, um einesolche Lösung in die Realität umzusetzen."Das Software- & Datenverwaltungssystem (https://www.airbiquity.com/product-offerings/software-and-data-management/) von Airbiquity, dasüber die Dienstleistungsplattform Choreo(https://www.airbiquity.com/choreo-platform/) bereitgestellt wird,instrumentiert und automatisiert auf effiziente und sichere Weisehöchst zielgerichtete und skalierbare Software-Updates undDatenerfassungen für vernetzte Fahrzeuge. Choreo integriert dasbreite Spektrum der Fahrzeugsysteme, Vernetzungsgeräte,Kommunikationsnetze, Backoffice-IT-Systeme und Inhalte- undService-Anbieter für herkömmliche und aufstrebende vernetzteFahrzeugdienste.Der Flash Bootloader(https://vector.com/vi_flashbootloader_en.html) von Vector ist einekompakte Lösung, um Steuergeräte schnell, effizient und sicherumzuprogrammieren. Vector Controller(https://vector.com/vi_universal_controller_vc_en.html) sindSteuergeräte für Kommunikationszwecke in Fahrzeugen, die diverseBussysteme, Netzwerke und Architekturen unterstützen. DieSteuergeräte-Technologie von Vector ermöglicht eine schnelleProgrammentwicklung mit qualifizierter Hardware und skalierbarerSoftware, die auf AUTOSAR-Standards basiert.Wenn Sie nähere Informationen zur OTA-Lösung von Airbiquity undVector oder einen Termin für eine persönliche Vorführung auf der CES2017 wünschen, schreiben Sie bitte an sales@airbiquity.com.INFORMATIONEN ZU AIRBIQUITYAirbiquity® ist ein Weltmarktführer bei Diensten für vernetzteFahrzeuge und ein Vorreiter bei der Entwicklung und Konstruktion vonFahrzeugtelematik. An vorderster Front bei der Innovation imAutomobilbereich betreibt Airbiquity mit Choreo(TM) die branchenweitfortschrittlichste cloudbasierte Plattform für Dienste für vernetzteFahrzeuge und unterstützt alle führenden Anwendungsfälleeinschließlich der Software- und Datenverwaltung vom Typ "Over theAir" (OTA). In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Airbiquitykönnen Automobilhersteller und Automobilzulieferer höchstskalierbare, zuverlässige und verwaltbare Dienste für vernetzteFahrzeuge einsetzen und so den Ansprüchen ihrer Kunden in über 60Ländern der Welt in puncto Sicherheit, Unterhaltung und Komfortgerecht werden. Weitere Informationen zu Airbiquity finden Sie unterwww.airbiquity.com oder @airbiquity (https://twitter.com/airbiquity).Airbiquity ist eine Marke von Airbiquity Inc.AIRBIQUITYKristin SandbergAirbiquity PR+1-206-344-3133media@airbiquity.comLogo: http://mma.prnewswire.com/media/177305/airbiquity_logo.jpgOriginal-Content von: Airbiquity, übermittelt durch news aktuell