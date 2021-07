Airbiquity expandiert in zusätzliche Märkte, die Over-the-Air (OTA)-Software und Datenmanagement-Services in Industriequalität erfordern

Seattle (ots/PRNewswire) - Airbiquity bietet neue OTA-Management, Sicherheits- und technische Integrationsleistungen für mehrere nicht-automobilbasierte FahrzeugmärkteAirbiquity®, ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen für vernetzte Fahrzeugdienste, gab heute seine Expansion in ausgewählte nicht-automobilbasierte Märkte bekannt, um neue Einnahmequellen zu erschließen. Da Unternehmen zunehmend Software in ihre Produkte integrieren und Daten für neue Dienste nutzen, sind Over-the-Air (OTA)-Software und Datenmanagementlösungen für Erstausrüster (OEMs) von entscheidender Bedeutung, um die Produkte auf dem neuesten Stand zu halten und die Leistung zu optimieren. Als Pionier im Bereich der Telematiksoftware für Automobile und der cloudbasierten Bereitstellung von Diensten für vernetzte Fahrzeuge ist Airbiquity einzigartig positioniert, um seine OTAmatic® Softwaretechnologie und sein technisches Integrations-Know-how auf andere Märkte anzuwenden, die anspruchsvolle OTA-Funktionen erfordern.Zwar wurde OTAmatic, die OTA-Software- und Datenmanagement-Plattform von Airbiquity, ursprünglich für den Automobilmarkt entwickelt, jedoch kann die OTAmatic-Kernplattform auch für den Einsatz in vielen anderen fahrzeugbasierten Märkten angepasst werden - insbesondere für solche, die OTA in Industriequalität mit einem höheren Maß an Sicherheit und technischer Integration erfordern. Airbiquity zielt bei seiner Geschäftsexpansion speziell auf die folgenden Märkte:- Fahrzeuge für den Personentransport: Roller, Motorräder, ATVs- Fahrzeuge für den Warentransport: Lagerautomatisierung- Off-Highway-Fahrzeuge: Fahrzeuge für Bau, Landwirtschaft, Bergbau, Forstwirtschaft- Andere hochwertige Geräte: Komplexe elektronische Geräte und Systeme, einschließlich autonomer Robotik"Die Vorteile von Automotive OTA liegen auf der Hand: Eine Steigerung der Produktqualität, Leistung und Betriebseffizienz. Durch Erweiterung unserer OTAmatic-Kernplattform wollen wir Nicht-Automobil-OEMs dabei helfen, diese Technologie effizient zu nutzen und die gleichen Vorteile zu realisieren", sagt Kamyar Moinzadeh, Präsident und CEO von Airbiquity. Wir arbeiten mit den weltweit führenden Automobilherstellern zusammen und waren schon immer an der Spitze der Telematik-Innovationen. Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um uns auf unsere Innovationskraft zu besinnen, unsere Kompetenzen im Bereich Technologie und Integration zu nutzen und mit der Software- und Datenmanagement-Plattform OTAmatic neue Märkte zu erschließen."Mehr über Airbiquity und OTAmatic erfahren Sie unter www.airbiquity.com.Informationen zu AirbiquityAirbiquity® ist ein weltweit führendes Unternehmen für Connected-Car-Dienste und ein Vorreiter bei der Entwicklung und technischen Umsetzung von Telematik-Technologien für Fahrzeuge. Als Innovationsführer im Automobilbereich betreibt Airbiquity die branchenweit fortschrittlichste cloudbasierte Plattform zur Bereitstellung von Services für vernetzte Fahrzeuge, und unterstützt mit OTAmatic® alle maßgeblichen Anwendungsfälle, einschließlich Over-the-Air (OTA) Software-Updates und Datenmanagement. In Zusammenarbeit mit Airbiquity stellen Automobilhersteller und -zulieferer hoch skalierbare, leicht handhabbare und äußerst zuverlässige Connected-Car-Dienste bereit, die den Anforderungen ihrer Kunden in über 60 Ländern auf der ganzen Welt gerecht werden. Erfahren Sie mehr über Airbiquity auf www.airbiquity.com oder twittern Sie mit unter @Airbiquity.Pressekontakt:Jen Roane,airbiquity@barokas.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/177305/airbiquity_logo.jpgOriginal-Content von: Airbiquity, übermittelt durch news aktuell