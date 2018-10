Airbiquity escar Europe 2018: Weltweit führende Konferenz zum Thema Fahrzeug-Cybersicherheit

Der führende Anbieter von Dienstleistungen für vernetzte Fahrzeugestellt das Uptane-Sicherheitsframework und die mehrschichtigeSafeRide-Sicherheitsintegration in sein OTAmatic(TM)-Software-Updateund Data-Management-Angebot vor.Seattle (ots/PRNewswire) - Airbiquity®(http://www.airbiquity.com/), ein weltweit führender Anbieter vonDienstleistungen für vernetzte Fahrzeuge, unterstützt die vom 13. bis14. November in Brüssel, Belgien, stattfindende escar Europe(https://www.escar.info/escar-europe.html) und nimmt an der Messeteil. Die weltweit führende zweitägige Cybersicherheitsveranstaltungfür die Automobilindustrie ist ein offenes Forum, in demAutomobilhersteller, Zulieferer, Analysten, Forscher und Vertreterdes öffentlichen Verkehrs zusammenkommen, um gemeinsam an Bedrohungenund Schwachstellen der vernetzten Cybersicherheit von Fahrzeugen,Risikominimierung und Gegenmaßnahmen zu arbeiten.Auf der Konferenz wird Airbiquity sein branchenführendes Angebotan OTAmatic(TM) (https://www.airbiquity.com/product-offerings/software-and-data-management)-Over-the-air-Software-Updates und-Datenmanagement für vernetzte Fahrzeuge mit dem kompromisslosenUptane Security Framework (https://uptane.github.io/) vorstellen.OTAmatic koordiniert und automatisiert zuverlässig und sicherSoftware-Updates und Datenmanagement für Fahrzeuge aus der Cloud undverwendet dabei Uptane sowie Tools und Prozesse für das Managementvon Sicherheitssignaturen, um die Authentizität und Integrität vonSoftware-Updates zu gewährleisten, die ins Fahrzeug übertragen unddort installiert werden.Das offene Sicherheitsframework für Updates derStandard-Automobilsoftware von Uptane wurde mit Unterstützung vonU.S. Department of Homeland Security, New York University (NYU)Tandon School of Engineering, University of Michigan TransportationResearch Institute (UMTRI), Southwest Research Institute (SWRI) sowieführender Automobilhersteller und Zulieferer entwickelt. Uptanebildet die Grundlage für das Defense-in-Depth-Sicherheitskonzept vonAirbiquity OTAmatic für OTA-Fahrzeuganwendungen, das standardbasierteZertifizierungs-, Authentifizierungs- undVerschlüsselungstechnologien und -prozesse für Fahrzeuge nutzt.Airbiquity wird auch die Integration von OTAmatic-Datenmanagement-und Edge Analytics-Modulen in die mehrschichtige SafeRide vSentry(TM)(https://saferide.io/#home)-Cybersicherheitslösung vorstellen, um einrobustes, ganzheitliches und zukunftssicheres Cybersicherheitssystemfür vernetzte und autonome Fahrzeuge bereitzustellen. SafeRidevSentry bietet deterministischen und heuristischen Schutz vorCyberbedrohungen mit KI Machine Learning undDeep-Learning-Technologie, die die Fahrzeugsicherheit in Echtzeitzuverlässig überwacht und Schwachstellen aufdeckt. Wenn dasvSentry-Anomalieerkennungsmodul im Data Agent von OTAmatic einenCyberangriff auf ein Fahrzeug erkennt, der eine neue Schwachstelleausnutzt, sendet das System eine Warnung an den OTAmatic-Dienst vonAirbiquity, der dann das entsprechende Fahrzeugsoftware-Updateübermittelt und installiert, um die Schwachstelle zu beheben und denSchutz des Fahrzeugs und der Insassen wiederherzustellen.Um mehr über Airbiquity und OTAmatic zu erfahren, besuchen Siewww.airbiquity.com oder wenden Sie sich an sales@airbiquity.com.Um mehr über SafeRide und vSentry zu erfahren, besuchen Siewww.saferide.io oder wenden Sie sich an info@Saferide.ioInformationen zu AirbiquityAirbiquity® ist ein weltweit führender Anbieter vonDienstleistungen für vernetzte Fahrzeuge und Vorreiter in derEntwicklung und Konstruktion von Telematik-Technologien für dieAutomobilindustrie. Als führendes Unternehmen im Bereich derAutomobilinnovation betreibt Airbiquity die branchenweitfortschrittlichste cloudbasierte Plattform für vernetzteFahrzeugservices, Choreo(TM), und unterstützt alle wichtigenAnwendungsszenarien, einschließlich Over-the-Air(OTA)-Software-Update und -Datenmanagement. In Zusammenarbeit mitAirbiquity haben Automobilhersteller und Zulieferer hochskalierbare,verwaltbare und sichere Serviceprogramme für vernetzte Fahrzeugeentwickelt, die die Anforderungen ihrer Kunden in über 60 Ländern aufder ganzen Welt erfüllen. Weitere Informationen zu Airbiquity findenSie unter www.airbiquity.com oder nehmen Sie an unserem Gespräch@Airbiquity (https://twitter.com/Airbiquity) teil. Airbiquity isteine Marke von Airbiquity Inc.Pressekontakt:Shelby SimonsonAirbiquity PR1-206-264-8220media@airbiquity.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/770234/Saferide_Airbiquity_Logo.jpgOriginal-Content von: Airbiquity, übermittelt durch news aktuell