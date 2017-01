Airbiquity arbeitet mit STMicroelectronics bei der Bereitstellung von kostengünstigen und sicheren Aktualisierungen für Multi-ECU Over-the-Air-Software für Autos zusammen

Weitere Suchergebnisse zu "STMicroelectronics":

Führende Zulieferer der Automobilindustrie werden den Start derEinbindung von OTA-Technologie auf der CES 2017 vorführenSeattle (ots/PRNewswire) - Airbiquity(http://www.airbiquity.com/)®, ein globaler Marktführer beiDienstleistungen für vernetzte Autos, gab heute eine Initiative zurIntegration des unternehmenseigenen Produkts Software & DataManagement und der Kapazitäten zur Bereitstellung von Clouddienstenin die STMicroelectronics (ST) Telemaco-Familie an Prozessoren fürTelematik- und Konnektivitätsanwendungen bekannt. Das Ergebnis isteine kostengünstige, sichere und sofort einsatzfähige Lösung für dieBereitstellung von Softwareaktualisierungen für drahtloseÜbertragungsverfahren (Over-the-Air, OTA) für eine Vielzahl vontelematischen Steuerungseinheiten (Telematics Control Units, TCUs)und von elektronischen Steuergeräten (Electronic Control Units, ECUs)in Fahrzeugen. Vorführungen der Integration der Airbiquity-STOTA-Technologie werden auf der CES 2017 vom 5.-8. Januar in Las Vegaszu sehen sein.Moderne Fahrzeuge sind zunehmend abhängig von Software,Prozessoren, TCUs und ECUs, wenn es um den Betrieb von wichtigenSystemen und nützlichen Funktionen geht. Aus diesem Grund ist dieFähigkeit, OTA-Softwareaktualisierungen effizient, und das heißt "ondemand", durchzuführen, für Autohersteller, Zulieferer undVerbraucher gleichermaßen entscheidend. Von der OTA-Technologieverspricht sich die Automobilindustrie in den kommenden Jahrenerhebliche finanzielle Vorteile. Dabei geht es um Einsparungen beiden Gesamtkosten für die Reduzierung von Beanstandungen bei derSoftware und für die Cybersicherheit, die sich laut den jüngstenForschungsergebnissen der IHS (https://technology.ihs.com/532397/auto-tech-report-over-the-air-software-updates-2015) voraussichtlich von2,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2015 auf über 35 MilliardenUS-Dollar im Jahr 2022 erhöhen werden.Kernelemente dieser Initiative sind das Software & Data Management(https://www.airbiquity.com/product-offerings/software-and-data-management/)-Produkt von Airbiquity, die Serviceplattform Choreo(https://www.airbiquity.com/choreo-platform/)(TM) sowie aktuelle undzukünftige ST Telemaco (http://www.st.com/content/st_com/en/products/automotive-infotainment-and-telematics/telematics-and-connectivity-processors/sta1088.html)-Prozessoren für Telematik- undKonnektivitätsanwendungen, die für den Betrieb vonAnwendungsbereichen, wie Zugangsportale für Fahrzeuge,Unterhaltungssysteme sowie Telematik- und Konnektivitätssysteme,sorgen. Die beiden Unternehmen haben die Leistungsfähigkeit derStartintegration ausgewertet und planen, die Zusammenarbeit fürweitere Optimierungen fortzusetzen."Durch die Bündelung der Kräfte mit STMicroelectronics sind wirbesser miteinander abgestimmt, um den Automobilmarkt mit einerhochleistungsfähigen End-to-End-OTA-Lösung zu bedienen", sagte KamyarMoinzadeh, Präsident und CEO von Airbiquity. "Dieser Kombination ausSoftware, Hardware und Serviceangebot stellt einen unglaublichenMehrwert für die heutigen Autos dar und sie hat das Potenzial,zukünftig auch dem Internet der Dinge außerhalb des Automobilsdienlich zu sein."Das Airbiquity-Produkt Software & Data Management und dieServiceplattform Choreo steuern und automatisieren die äußerstzielgerichteten, skalierbaren und sicheren Softwareaktualisierungenund die Datenermittlung für vernetzte Fahrzeuge. Airbiquityintegriert zudem das breite Spektrum an Fahrzeugsystemen, Geräten fürVerbindungen, Kommunikationsnetzwerken, Hintergrund-IT-Systemen sowieAnbietern von Inhalten und Dienstleistungen von herkömmlichen und neuhinzukommenden Diensten in vernetzten Fahrzeugen.Bei der Telemaco-Familie an Prozessoren für Telematik- undKonnektivitätsanwendungen von ST handelt es sich um energieeffizienteEin-Chip-Systeme, die auf kostengünstige Prozesslösungen fürinnovative Telematik- und Konnektivitätsanwendungen für Automobileabzielen. Die jüngste Gerätegeneration wird über folgende Merkmaleverfügen: ein leistungsstarker Dual ARM Cortex-A7-Prozessor,integrierte Audio-ADC und -DAC, einen digitalen Klangprozessor,Funktionen zur beschleunigten Verschlüsselung, ein abgetrenntesSubsystem, das auf einem ARM Cortex-M3 für eine CAN-Schnittstellebasiert, sowie ein vollständiges Set anStandard-Verbindungsschnittstellen, wozu etwa ein ETH AVB-Controllergehört.Um weitere Informationen über die Airbiquity-ST OTA-Integration zuerhalten oder um eine persönliche Vorführung auf der CES 2017 vom5.-8. Januar zu vereinbaren, wenden Sie sich an sales@airbiquity.com.ÜBER AIRBIQUITYAirbiquity® ist ein globaler Marktführer bei Dienstleistungen fürvernetzte Fahrzeuge und ein Pionier bei der Entwicklung und Umsetzungder Telematiktechnologie im Automobilbereich. Airbiquity steht beiInnovationen für das Auto immer an vorderster Stelle und betreibt mitChoreo(TM) die branchenweit fortschrittlichste cloudbasierteServiceplattform für vernetzte Fahrzeuge. Damit unterstützt dasUnternehmen sämtliche führende Einsatzbereiche, wie etwa Software fürdrahtlose Übertragungsverfahren (Over-the-Air, OTA) undDatenmanagement. In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Airbiquitysetzen Autohersteller und Zulieferer für die Automobilindustrieskalierbare, zuverlässige und umsetzbare Lösungen für vernetzteFahrzeugen ein, die den Ansprüchen ihrer Kundschaft in über 60Ländern auf der ganzen Welt in puncto Sicherheit, Unterhaltung undKomfort gerecht werden. Erfahren Sie mehr über Airbiquity unterwww.airbiquity.com oder diskutieren Sie mit unter @airbiquity(https://twitter.com/airbiquity). AIRBIQUITYKristin SandbergAirbiquity PRTelefon: +1 206-344-3133media@airbiquity.com