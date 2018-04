Airbiquity OTAmatic gewinnt Silber bei den Edison Awards 2018 für innovative Dienstleistungen

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Seattle (ots/PRNewswire) - Airbiquity®(https://www.airbiquity.com/), ein weltweit führendes Unternehmen fürConnected-Car-Dienste, meldete heute, dass es den Silver Edison Award2018 in der Kategorie "Innovative Services - Digitized Data" für seinOver-the-Air-Softwareupdate und -Datenmanagementlösung OTAmatic(TM)erhalten hat.Mit Airbiquity OTAmatic können Automobilhersteller undAutozulieferer Softwareupdates und Datenmanagementaktionen fürOTA-vernetzte Fahrzeuge von der Cloud aus auf sichere Weiseorganisieren und automatisieren. OTAmatic bietet eine anspruchsvolleBackend-Servicebereitstellung mit einem besonders raffiniertenFahrzeug- und Geräte-Targeting, diskreten Richtlinien- undDatenschutzsteuerungen, einer anpassbaren Verbraucherkommunikationsowie Flexibilität bei der Lösungsumsetzung. Zusätzlich zurErfassung, Aggregation und Verteilung von Fahrzeugdaten umfasstOTAmatic einen Edge-Daten-Analyserahmen, der erweiterbareAnalysemodule von Datenanalyseanbietern, die Anonymisierung undNormierung von Fahrzeugdaten für Autohersteller sowie dieMonetisierung und Wertschöpfung durch Dritte unterstützt."Führende Autohersteller und Zulieferer haben sich an Airbiquitygewandt, um innovative Lösungen für Millionen von vernetztenFahrzeugen auf der ganzen Welt zu entwickeln und zu implementieren.OTAmatic ermöglicht diesen Unternehmen jetzt,Softwareaktualisierungs- und Datenmanagementmaßnahmen im großenMaßstab zu planen und durchzuführen. Dies spielt im Rahmen einerZukunft des autonomen Fahrens eine wichtige Rolle", sagte KamyarMoinzadeh, President und CEO von Airbiquity. "Wir fühlen uns geehrt,von den Edison Awards zum zweiten Mal als innovatives Unternehmenanerkannt zu werden."Benannt nach Thomas Edison, dessen Erfindungen, neueProduktentwicklungsmethoden und innovative Errungenschaften die Weltveränderten, sind die Edison Awards zu einer der höchstenAuszeichnungen geworden, die ein Unternehmen im Namen von Innovationund Wirtschaft erhalten kann. Airbiquity wurde bereits 2014 mit demgoldenen Edison Award für "Innovative Services Security & Safety"ausgezeichnet."Die von den diesjährigen Edison Awards anerkannten Innovationenbestätigen, dass die Unternehmen die Vision von Thomas Edisonweiterführen", sagte Frank Bonafilla, Executive Director der EdisonAwards. "Es ist spannend, das Aufkommen all dieser Innovationen zubeobachten, die eine bessere Welt schaffen und Lösungen für Problemebieten, mit denen wir derzeit weltweit konfrontiert sind."Mehr über Airbiquity und OTAmatic erfahren Sie unterwww.airbiquity.com.Informationen zu AirbiquityAirbiquity® ist ein weltweit führendes Unternehmen fürConnected-Car-Dienste und ein Vorreiter bei der Entwicklung undtechnischen Planung von Telematik-Technologien für Fahrzeuge. AlsInnovationsführer im Automobilbereich betreibt Airbiquity diebranchenweit fortschrittlichste Plattform für dieServicebereitstellung für vernetzte Fahrzeuge - Choreo(TM) - undunterstützt alle maßgeblichen Anwendungsfälle, einschließlichOver-the-Air (OTA)-Software und -Datenverwaltung. In Zusammenarbeitmit Airbiquity stellen Automobilhersteller und Autozulieferer hochskalierbare, überschaubare und sichere Connected-Car-Dienstprogrammebereit, die den Anforderungen ihrer Kunden in über 60 Ländernweltweit gerecht werden. Erfahren Sie mehr über Airbiquity aufwww.airbiquity.com oder twittern Sie mit unter @airbiquity(https://twitter.com/Airbiquity). Airbiquity ist ein Markenzeichenvon Airbiquity Inc.Informationen zu den Edison Awards(TM)Die Edison Awards sind ein Programm von Edison Universe, einergemeinnützigen 501(c)(3) Organisation, die sich der Förderungzukünftiger Innovatoren verschrieben hat. Mit den Awards werden seit1987 die besten Innovationen und Innovatoren ausgezeichnet. Siezeichnen wegweisende Innovationen aus, die bei der Entwicklung neuerProdukte und Dienstleistungen, dem Marketing und demmenschenzentrierten Design an vorderster Front stehen, und sind eineder höchsten Auszeichnungen, die ein Unternehmen im Namenerfolgreicher Innovationen erhalten kann. Weitere Informationen überdie Edison Awards und eine Liste der früheren Gewinner finden Sie aufwww.edisonawards.com.Pressekontakt:Laura DavisAirbiquity PR206-264-8220media@airbiquity.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/177305/airbiquity_logo.jpgOriginal-Content von: Airbiquity, übermittelt durch news aktuell