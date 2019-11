Airbiquity bei Mobile Breakthrough Awards 2019 als Telematics Solution Provider des Jahres gewürdigt

Globaler Markführer für Connected Vehicle-Dienstleistungen wirdfür OTAmatic Softwareupdate- und Datenmanagementlösung ausgezeichnetSeattle (ots/PRNewswire) - Airbiquity (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2642797-1&h=4289243367&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2642797-1%26h%3D1693588503%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.airbiquity.com%252F%26a%3DAirbiquity&a=Airbiquity)®, einweltweit führendes Unternehmen für Connected-Car-Dienste, gibt heutebekannt, dass es in den Mobile Breakthrough Awards (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2642797-1&h=3840717821&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2642797-1%26h%3D4128956469%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fmobilebreakthroughawards.com%252F%26a%3DMobile%2BBreakthrough%2BAwards&a=Mobile+Breakthrough+Awards) als "2019Telematics Solution Provider of the Year" ausgezeichnet wurde. DieAwards würdigen die besten Unternehmen, Produkte und Innovationensowie herausragende Persönlichkeiten in der Mobile- undWireless-Branche von heute.Airbiquity wird für seine Over-the-Air (OTA) Software- undDatenmanagementlösung OTAmatic (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2642797-1&h=2098702&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2642797-1%26h%3D2330510723%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.airbiquity.com%252Fproduct-offerings%252Fsoftware-and-data-management%26a%3DOTAmatic&a=OTAmatic)® ausgezeichnet, die Automobilherstellernund Zulieferern die sichere Orchestrierung und Automatisierung vonhochskalierten Softwareupdate- und Datenmanagement-Kampagnen aus derCloud ermöglicht. Mit Hilfe von OTAmatic können Fahrzeugherstellerund Zulieferer effizient OTA-Kampagnen mit passgenauer Ausrichtung jenach Fahrzeug und Gerät, separaten Richtlinien- undDatenschutzkontrollen, vollständig anpassbarerVerbraucherkommunikation und Flexibilität bei derLösungsbereitstellung planen und durchführen."Wir fühlen uns geehrt, in den Mobile Breakthrough Awards alsInnovator für Mobilität gewürdigt zu werden", sagt Kamyar Moinzadeh,President und CEO von Airbiquity. "Mit Airbiquitys OTAmaticIn-Vehicle und Cloud OTA-Softwaretechnologie könnenAutomobilhersteller ihre Fahrzeugflotten über Remote-Zugriffaktualisieren und warten und gleichzeitig relevantere und stärkerpersonalisierte Erlebnisse für den Fahrzeughalter schaffen, die zurWertschätzung und verbesserten Markenloyalität beitragen".Weiterführende Informationen zu Airbiquity und OTAmatic finden Sieunter http://www.airbiquity.com.Informationen zu AirbiquityAirbiquity® ist ein weltweit führendes Unternehmen fürConnected-Car-Dienste und ein Vorreiter bei der Entwicklung undtechnischen Umsetzung von Telematik-Technologien für Fahrzeuge. AlsInnovationsführer im Automobilbereich entwickelt Airbiquity diebranchenweit fortschrittlichste cloudbasierte Plattform zurBereitstellung von Services für vernetzte Fahrzeuge, und unterstütztalle maßgeblichen Anwendungsfälle, einschließlich Over-the-Air (OTA)Softwareupdates und Datenmanagement mit OTAmatic®. In Zusammenarbeitmit Airbiquity stellen Automobilhersteller und Zuliefererhochskalierbare, einfach zu verwaltende und sichere Serviceprogrammefür vernetzte Fahrzeuge bereit, die die Anforderungen ihrer Kunden inüber 60 Ländern auf der ganzen Welt erfüllen. Erfahren Sie aufwww.airbiquity.com mehr zu Airbiquity, oder twittern Sie mit unter@Airbiquity.Pressekontakt:Julie Dietel, airbiquity@barokas.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/177305/airbiquity_logo.jpgOriginal-Content von: Airbiquity, übermittelt durch news aktuell