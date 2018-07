Nach dem Airberlin-Aus: Schwacher Wettbewerb lässt Flugpreise auf vielen Strecken steigen

Berlin (ots) -Auf einen Blick++ Mittelstreckenflüge sind im Juli werktags 45,6 Prozent teurer alsnoch im Oktober++ Für Mittelstreckenflüge am Wochenende zahlen Reisende heute 15,2Prozent mehr++ Kurzstreckenflüge sind aktuell werktags 9,5 Prozent teuer als vordem Airberlin-Aus++ Wer am Wochenende innerdeutsch fliegt, zahlt zurzeit 7,0 ProzentmehrSommerzeit ist Urlaubszeit - und die verbringen die meistenDeutschen gern fernab vom Alltag. Flugreisende müssen für die Auszeitvom Alltag aber immer tiefer in die Tasche greifen: Die Preise fürdie Kurz- und Mittelstrecke liegen im Juli deutlich über demJahresmittel. Ein Grund sind die Schulferien, ein anderer das Aus vonAirberlin. Eine neue Studie des Verbraucherforums mydealz.de zeigt,wie sehr sich die Konsolidierung des Markts auf die Preise auswirkt:Bedienen mehrere Airlines eine Strecke, liegen die Flugpreise heuteunter dem Niveau von Oktober 2017. Für Flüge auf wettbewerbsarmenStrecken müssen Reisende nun hingegen tiefer in die Tasche greifen.Das Aus von Airberlin trifft so vor allem Flugreisende aus dem Südenund Südwesten.570 Euro kosten Direktflüge von Düsseldorf nach Las Palmas aufGran Canaria im Juli im günstigsten Fall. 52 Euro zahlen Reisende fürden Flug von Berlin nach Mallorca und retour. Wer zu den Kanarenreisen möchte, zahlt so 280 Prozent (420 Euro) mehr als noch imOktober letzten Jahres. Mallorca-Reisende sparen indes 41,6 Prozent(37,00 Euro) gegenüber dem letzten Monat, in dem Airberlin nochgeflogen ist. Der Grund für die unterschiedliche Entwicklung? Für dieStrecke Düsseldorf-Las Palmas sind am 17. und 31. Juli nur Flüge mitTUI Fly erhältlich. Auf der Strecke Berlin-Mallorca konkurrieren mitEasyjet sowie Eurowings, Germania und Laudamotion hingegen vierAirlines um die Gunst der Reisenden.Der Vergleich zeigt, wie wichtig ein reger Wettbewerb für günstigeFlugpreise ist und wie sehr fehlende Konkurrenz hohe Preisebegünstigt. Durch das Aus der einst zweitwichtigsten deutschenFluggesellschaft Airberlin ist auf vielen Strecken eineMarktsituation entstanden, die Reisende teuer zu stehen kommt. Diesmacht auch ein Blick auf die übrigen 98 Verbindungen der Kurz- undMittelstrecke deutlich, die Airberlin früher bedient hat.Flüge auf der Mittelstrecke sind bis zu 298 Prozent teurerDie neuen Marktbedingungen bekommen in diesen Tagen vor allemReisende zu spüren, die auf den ehemaligen Airberlin-Strecken in denUrlaub fliegen möchten - nach Spanien, Portugal oder Griechenlandbeispielsweise. Noch im Oktober kosteten Mittelstreckenflüge werktagsim Schnitt 188,64 Euro und am Wochenende 269,67 Euro. Wer im Julidienstags in den Mittelmeerraum jetten und zwei Wochen später wiederzurückfliegen möchte, zahlt 274,58 Euro - also 45,6 Prozent (85,95Euro) mehr. Weniger stark sind die Preise für Mittelstreckenflüge amWochenende gestiegen: Hin- und Rückflug sind nun im Juli 15,2 Prozent(40,09 Euro) teurer als noch im Oktober 2017.Hinter beiden Durchschnittswerten verbergen sich großeUnterschiede: Nicht alle Mittelstreckenflüge sind seit derAirberlin-Pleite teurer geworden: Tatsächlich konnten die Tester vonmydealz Tickets für 24 der fünfzig getesteten Verbindungen im Juligünstiger kaufen als noch im Oktober. Wer im Juli dienstags vonBerlin nach Mallorca und zurück fliegt, spart gegenüber dem Oktobersogar 67,4 Prozent (60 Euro). Teurer geworden sind ebenfalls genau 24Verbindungen, teilweise - wie im Fall der Verbindung München-Faro -sogar um 297,9 Prozent (538,30 Euro). Direktflüge auf zwei anderen,ehemals von Airberlin bedienten Verbindungen suchen Reisende hingegenaktuell vergeblich: Wer werktags auf der Strecke Köln-Malta oder amWochenende zwischen Hamburg und Faro fliegen möchte, muss mindestenseinen Zwischenstopp einplanen.Wer nach den Gründen für die unterschiedliche Preisentwicklungsucht, stößt schnell auf ein Phänomen: Auf den 24 Verbindungen, dieheute günstiger sind als noch im Oktober, verkehren im Mittel 2,72verschiedene Airlines. Die 24 Verbindungen, die heute teurer sind alsnoch im Oktober, werden hingegen nur von 1,83 Fluggesellschaftenbedient. Die Preise auf den 19 Strecken, auf denen nur eine Airlineverkehrt, sind im Schnitt um 33,5 Prozent (89,78 Euro) gestiegen. DiePreise auf den 16 Verbindungen, die von drei oder mehr Airlinesbedient werden, sind zeitgleich um 8,8 Prozent (17,42 Euro) gesunken.Der Verdacht drängt sich auf, dass mach ein Akteur genau dort ander Preisschraube dreht, wo es Passagieren an Alternativen mangelt.Ein Beispiel hierfür sind die Strecken München-Kos undDüsseldorf-Kos. Zwar sind Flüge auf diesen Strecken jetzt im Julitrotz der gestiegenen Kerosinpreise preiswerter als noch im Oktober.Dass TUI Fly im Juli für Flüge zwischen München und Kos nur 215 Euroberechnet, für Flüge zwischen Düsseldorf und Kos mit 440 Euro abermehr als das Doppelte, ist bezeichnend. Die Strecke Düsseldorf-Kosbedient TUI Fly exklusiv. Auf der Strecke München-Kos konkurriert dieTUI-Tochter hingegen mit Eurowings und Germania.Die Preise für Kurzstreckenflüge sind im Schnitt um 8,2 ProzentgestiegenNoch drastischer wirkt sich die fehlende Konkurrenz auf die Kostenfür viele Kurzstreckenflüge aus. Im Vergleich zur Mittelstrecke sinddie Preise für innerdeutsche Flüge zwar nur sanft angestiegen:Innerdeutsche Flüge kosten unter der Woche nun 9,5 Prozent (10,52Euro) und am Wochenende sogar nur 7,0 Prozent (8,56 Euro) mehr alsnoch im Oktober. Wer näher hinsieht, merkt schnell, dass vieleinnerdeutsche Strecken nur noch von einer Airline bedient werden undwie sehr das ausgedünnte Angebot den Preis treibt: 19 der 50 für dieStichprobe analysierten Verbindungen werden nur noch von einerAirline bedient. Auf ihnen sind die Preise im Mittel um satte 51,4Prozent (59,58 Euro) gegenüber dem Oktober gestiegen. Auf den übrigen31 Strecken konkurrieren immerhin zwei Airlines miteinander. In derFolge sind die Preise hier deutlich gesunken - um 21,6 Prozentbeziehungsweise 26,74 Euro.Diese Entwicklung kennt Gewinner und Verlierer. Zwar ist diezwischenzeitlich verwaiste Strecke zwischen Karlsruhe/Baden-Baden undBerlin nun wieder in Betrieb und auch die Situation auf der StreckeSaarbrücken-Berlin, auf der Hin- und Rückflug beim Test im Novembersatte 2.213 Euro kosteten, hat sich wieder weitgehend normalisiert.Hin- und Rückflug kosten hier im Juli werktags nun 168 Euro und amWochenende 262 Euro. Dennoch haben Reisende aus den eher ländlicherenGebieten im deutschen Süden das Nachsehen.Das zeigt der Preisvergleich für die einzelnen Strecken: Wenigüberraschend sind die Preise auf der - vor allem vonGeschäftsreisenden stark frequentierten - Strecke München-Düsseldorfgegenüber dem Oktober zwar am stärksten gestiegen: Wer dienstags vonder Isar an den Rhein und donnerstags zurückfliegt, zahlt im Juli 224Euro und damit 460 Prozent (184,00 Euro) mehr als noch zurAirberlin-Zeiten. Gleich dahinter folgen aber viele Verbindungen wiedie Strecken Karlsruhe/Baden-Baden-Berlin (220 Euro, +158,8 Prozent),Hamburg-Stuttgart (170 Euro, +97,7 Prozent), Stuttgart-Düsseldorf(200 Euro, +96,1 Prozent) sowie Saarbrücken-Berlin (262 Euro, +89,9Prozent) und Düsseldorf-Nürnberg (150 Euro, +51,5 Prozent), auf denenmit Eurowings beziehungsweise Luxair (Saarbrücken-Berlin) nur jeweilseine Airline verkehrt und deren Preise im Vergleich zum Oktober starkgestiegen sind.Auf nachfragestärkeren Kurzstrecken gestaltet sich die Situationanders. Neben Eurowings und der Lufthansa fliegt hier seit dem 5.Januar auch Easyjet. Und die Billigairline setzt die etabliertenAkteure erheblich unter Druck. Auf 19 der 31 Strecken, die Easyjetmit anderen Airlines teilt, haben die Briten den niedrigsten Preis.Die Lufthansa brachte es bei der mydealz-Stichprobe überraschend aufneun Bestpreise. Ihre eigentliche Billigtochter Eurowings war nur indrei von 31 Fällen günstiger als die Konkurrenz.Vom Preiskampf, den sich Easyjet, Eurowings und Lufthansa über denWolken liefern, profitieren vor allem Geschäftsreisende, die vonGroßstadt zu Großstadt fliegen. Auf der Strecke Köln-München sind dieFlüge im Juli mit 109 Euro für den Hin- und Rückflug so ampreiswertesten: Gegenüber dem Oktober sparen Geschäftsreisende 56,4Prozent (141 Euro). Und auch die Strecken Köln-Berlin (59 Euro, -50,8Prozent), Stuttgart-Berlin (55 Euro, -48,6 Prozent), Frankfurt-Berlin(57 Euro, -47,7 Prozent) sowie München-Köln (119 Euro, -43.3 Prozent)sind werktags deutlich preiswerter als noch im Oktober.Flüge am Wochenende sind zwischen Frankfurt und Berlin ampreiswertesten: Wer freitags vom Main an die Spree und sonntagszurückfliegt, zahlt bei Easyjet nur 57 Euro - 67 Euro oder 54,0Prozent weniger als im Oktober. Ähnlich preiswert: Wochenendflügezwischen Köln und München (119 Euro, -49,4 Prozent), Berlin undFrankfurt (57 Euro, -38,0 Prozent), Düsseldorf und München (109 Euro,-35,9 Prozent) sowie München und Berlin (65 Euro, -33,7 Prozent).Während Reisende aus dem Süden teuer für die Airberlin-Pleitebezahlen müssen, profitieren Reisende aus strukturstärkeren Regionenso vom wiederauflebenden Wettbewerb.Auch das DLR sieht fehlenden Wettbewerb als Grund für steigendePreiseLangzeittrends lassen sich aktuell noch kaum verlässlichbeschreiben. Schon jetzt ist aber klar, dass das Aus von Airberlinden Flugmarkt stark verändert hat. Zu diesem Urteil kam auch dasDeutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) Mitte Juni in einerStudie. Ihr zufolge, ist die Zahl der Starts von deutschen Flughäfenim ersten Halbjahr 2018 gegenüber den ersten sechs Monaten desVorjahres um 10 Prozent auf 4.843 Starts gesunken. Die Zahl derverfügbaren Sitzplätze sank hierdurch um vier Prozent auf knapp770.000. "Nach Jahren fallender Flugpreise steigen die Preisewieder", benannte das DLR die Folge des abnehmenden Angebots.Dieses Urteil des DLR können die Studienautoren von mydealzzumindest teilweise bestätigen. Tatsächlich lässt der direkteVergleich der Julipreise mit denen des Januars 2018, Novembers undOktobers 2017 indes zwei Entwicklungslinien erkennen lässt: Nacheinem deutlichen Anstieg im November, unmittelbar nach dem Aus derAirberlin, normalisieren sich die Preise überall dort, wo mehrereFluggesellschaften miteinander konkurrieren. Bleibt ein solcherWettbewerb aus, steigen die Preise weiter.Zu spüren bekommen das aktuell vor allem Reisende, die in denSommerferien auf der Mittelstrecke in den Urlaub fliegen möchten.Gegenüber dem Januar beträgt der Aufpreis hier samstags 70,3 Prozent(128,24 Euro) und am Wochenende sogar 73,2 Prozent (116,06 Euro).Aber auch auf der Kurzstrecke hat sich die Preissituation nurteilweise entspannt. Extrempreise wie im November letzten Jahres, alsFlüge zwischen Saarbrücken und Berlin 2.213 Euro kosteten, sind zwarGeschichte. Eben jene Strecke wird aber nicht von einer der dreigroßen Airlines, sondern von Luxair bedient, einem "Zwerg" mitinsgesamt nur 19 Maschinen. Hoffnungsträger Easyjet konzentriert sichbislang stattdessen auf frequenzstarke und somit lukrative Routen.Hiervon profitieren Reisende in Ballungszentren. Reisende ausländlicheren Gegenden sind hingegen zumindest aktuell die Verliererder Entwicklung.Über die StudieDie Flugpreise wurden am 20. und 21. September, 1. und 2.November, 19. und 20. Dezember 2017 sowie am 25. und 26. Junimithilfe der Flugpreissuchmaschine Skyscanner für jeweils 50 Kurz-und Mittelstreckenverbindungen ermittelt, die Airberlin oder ihreTochter Nikki im Sommerflugplan bedient hat. Die Tester haben jeweils die Preise für den Hin- und Rückflug am Wochenende und am Dienstag ermittelt.

Für die Kurzstrecke wurden die Preise in folgenden Zeiträumen miteinander vergleichen:
++ Wochenende: 6.-8.10. 2017 mit 26.-26.11. 2017 und 12.-14.1. 2018 sowie 13.-15.7. 2018
++ Werktags: 10.-12.10. 2017 mit 28.-30.11. 2017 und 9.-11.1. 2018 sowie 17.-19.7. 2018

Für die Mittelstrecke wurden die Preise in folgenden Zeiträumen miteinander verglichen:
++ Wochenende: 7.-21.10. 2017 mit 18.11.-2.12. 2017 und 13.-27.1. 2018 sowie 14.-28.7. 2018
++ Werktags: 10.24.10. 2017 mit 21.11. - 5.12. 2017 und 16.-30.1. 2018 sowie 17.-31.7. 2018

Ermittelt wurden die Preise jeweils etwa drei Wochen im Voraus. Berücksichtigung fanden hierbei bestmöglich Direktflüge und der jeweils niedrigste Preis einer Airline für den jeweiligen Zeitraum. Seit 2014 ist mydealz Teil der Pepper.com-Gruppe, die als weltweit größte Shopping-Community 25 Millionen Verbraucher pro Monat erreicht und 12.000 Kaufentscheidungen pro Minuten beeinflusst.