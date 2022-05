Airbank gibt Partnerschaft mit Uncapped für neuartige Unternehmensfinanzierung in Deutschland bekannt

Berlin/München (ots) -Die Cashflow-Management-Plattform Airbank und der Finanzierungspartner für digitale Unternehmen Uncapped freuen sich, eine neue Partnerschaft bekannt geben zu können, mit dem Ziel passgenaue umsatzbasierte Finanzierungen für mittelständische und Startup-Unternehmen in Deutschland anzubieten.Mit Airbank-Produkten können Start-ups und KMU ihre gesamten Unternehmensfinanzen an einem Ort verwalten. Die Plattform fasst bestehende Bankkonten zusammen und schafft finanzielle Transparenz. Unternehmer*innen können so ihre Liquidität einfach beobachten, belastbare Bedarfsprognosen erstellen und ihr Finanzmanagement effizienter gestalten. Mit der neuen Partnerschaft erhalten sie darüber hinaus schnellen und flexiblen Kapitalzugang - Kapital, dass ihnen hilft, sich voll auf ihr Wachstum zu konzentrieren.Uncapped stellt Online-Unternehmen auf sehr einfache Art zuverlässig Kapital zwischen 10.000 und 5 Mio. Euro für ihr Wachstum zur Verfügung. Kunden können innerhalb von Minuten einen Kreditantrag stellen und erhalten innerhalb von 24 Stunden eine Entscheidung, ganz ohne persönliche Garantien oder Verlust von Eigenkapital. Das umsatzbasierte Finanzierungsmodell - eine Neuheit auf dem deutschen Markt - bedeutet, dass der Kredit nur zurückgezahlt wird, wenn Umsätze erzielt werden. Wenn der Umsatz sinkt, werden auch die Rückzahlungen geringer. Unternehmen behalten mit diesem neuen Finanzierungsmodell die volle Kontrolle und Flexibilität.Durch die Partnerschaft können Kunden von Airbank auf Basis der Daten ihrer Plattform direkt auf Kapital zuzugreifen, um in die Bereiche zu investieren, die zur Beschleunigung des Wachstums erforderlich sind - wie beispielsweise das Marketing oder den Warenbestand.Dieser Ansatz für die Bereitstellung von Finanzmitteln unterstreicht die Vision von Airbank, das Finanzmanagement für KMUs zu vereinfachen und das Spektrum der Finanzdienstleistungen für in Europa ansässige Unternehmen zu erweitern. Uncapped und Airbank planen ausserdem eine noch stärkere Einbindung des Angebots in die Plattform, unter anderem durch die Bereitstellung vorab genehmigter Angebote mittels so genannter In-App-Benachrichtigungen.Christopher Zemina, Co-Gründer und CEO von Airbank, erläutert:"Uncapped ist der perfekte Partner für uns, weil wir dasselbe Ziel verfolgen: die Vereinfachung der täglichen Routine des Bank- und Finanzmanagements für europäische KMUs. Die Finanzierungslösung von uncapped ist sehr einfach: Sie ist innerhalb von 24 Stunden verfügbar, ohne Zinsen, Verwässerung oder versteckte Gebühren. Wir wollen europäischen Unternehmern bessere Finanzprodukte liefern, als der Markt derzeit anbietet - die Finanzierungslösung von Uncapped ist dabei ein wichtiger Baustein."Piotr Pisarz, CEO von Uncapped, ergänzt:"Wir freuen uns sehr darauf, Airbank-Kunden die schnelle und flexible Finanzierung von Uncapped anbieten zu können. Damit werden wir Teil einer der am schnellsten wachsenden Finanzplattformen Europas, erhöhen unsere geografische Reichweite und helfen digitalen Unternehmern, ihr Online-Geschäft zu ihren eigenen Bedingungen auszubauen."***Über AirbankAirbank ist die Multi-Banking-Plattform der nächsten Generation für Startups und KMUs, die alle Bankkonten an einem Ort vereint. Airbank bietet Bankkonto-Aggregation, Cashflow-Management, Multi-User-Berechtigungen und Forecasting und hat das Ziel, der führende B2B-Finanzanbieter für mittelständische und wachsende Unternehmen zu werden. Airbank wurde in Berlin, Deutschland, gegründet und wird von führenden Unternehmern und Investoren unterstützt. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie Airbank (http://joinairbank.com/).Über UncappedDie umsatzbasierte Finanzierung von Uncapped ermöglicht Gründern, Wachstumskapital zu beschaffen, ohne die Kontrolle über ihr Unternehmen an Investoren abzugeben. Das Unternehmen entstand aus der Unzufriedenheit mit den begrenzten Finanzierungsmöglichkeiten für europäische Unternehmen. Uncapped bietet Unternehmenskredite zwischen 10.000 und 5 Mio. Euro zu 0 Prozent Zinsen und ohne versteckte Gebühren an und ermöglicht damit Gründern den Zugang zu einer fairen und flexiblen Finanzierungsquelle. Uncapped verdient Geld, indem das Unternehmen eine niedrige Pauschalgebühr erhebt, die aus künftigen Umsatzerlösen zurückgezahlt wird. Mehr zu dieser Partnerschaft, unserer neuartigen Finanzierungsform und zum Unternehmen erhalten Sie hier: Uncapped (https://get.weareuncapped.com/airbank/).Pressekontakt:Uncapped Media Office Germanyc/o TrueNorthMediaIsmaninger Strasse 69e81675 MünchenEmail: axel@truenorthmedia.deTelefon/Whatsapp 0151/59 44 88 61Original-Content von: uncapped, übermittelt durch news aktuell