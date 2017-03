Airbags machen Großteil der Rückrufe aus / ADAC-Bilanz 2016: 1,3 Millionen Fahrzeuge mussten zurück in die Werkstatt / Verbraucher werden als Tester ausgenutzt (FOTO)

München (ots) -Rückrufe sind lästig für den Verbraucher und deren Ursachen häufiglebensgefährlich. Die ADAC-Rückrufbilanz für 2016(www.adac.de/rueckrufe) listet fehlerhafte Airbags und nichtfunktionierende Gurtstraffer als Spitzenreiter auf. Sie machen denLöwenanteil (56 Prozent) unter den 1,3 Millionen Rückrufen aus,gefolgt von Problemen mit Fenstern, Türen und der Karosserie (14Prozent). Platz drei belegen Fehler bei der Wegfahrsperre und derZündung (7 Prozent). Das hat der ADAC in seiner Rückrufdatenbankbilanziert, die der Club seit 1995 pflegt.Dass es 2016 mehr und schneller initiierte offizielle Rückrufe alsim Vorjahr gab, zeigt die gestiegene Sensibilität der Hersteller.Abzulesen ist diese positive Tendenz auch an einem niedrigerenDurchschnittsalter (rund ein Jahr) der zurückgerufenen Fahrzeuge. Diesteigende Rückrufzahl zeigt aber auch, dass Hersteller zu wenigQualitätssicherung vor einem Produktionsstart leisten. Die größereModellvielfalt treibt die Fehlerrate wegen des Zeitdrucks in dieHöhe."Dass Verbraucher dabei zunehmend als reale Tester ausgenutztwerden, sehen wir äußerst kritisch", erklärt Thomas Burkhardt,ADAC-Vizepräsident für Technik. "Die Automobilhersteller solltenihrer Pflicht zur Produktbeobachtung nachkommen, etwaige Feldproblemezügig und vollständig beseitigen und transparent veröffentlichen."Dem Käufer eines Gebrauchtwagens liefert die Rückrufdatenbank desADAC hilfreiche Informationen über die Art und Zahl etwaiger Rückrufedes Wunsch-Pkw. Kann der Händler nicht zweifelsfrei belegen, dassalle Rückrufe absolviert wurden, bleibt dem Käufer nur dieMöglichkeit, anhand der Fahrzeugidentnummer (FIN) bei einemVertragshändler um einen Abgleich zu bitten. Denn wenn die FIN beimKraftfahrtbundesamt (KBA) gesperrt wurde, weil der Rückruf schonlänger zurückliegt, ist die Ummeldung erst nach Beseitigung desMangels möglich. Der ADAC sieht als Ideallösung eine zentraleRückrufdatenbank beim KBA, die die FIN jedes Fahrzeugs mit Rückrufenverknüpft und allen Verbrauchern zugänglich ist.Pressekontakt:ADAC ÖffentlichkeitsarbeitExterne Kommunikation/PresseKatja LegnerTel.: (089) 7676-6417katja.legner@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell