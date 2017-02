Air View macht die Luftverschmutzung um uns herum sichtbar

Frankfurt (ots) - Das Umweltbundesamt hat jüngst alarmierendeWerte bekanntgegeben: An fast 60% verkehrsnaher Messstationen indeutschen Städten wurden die Grenzwerte für Stickoxide (genauer:Stickstoffdioxid NO²) in der Luft überschritten. Die Gase sindunsichtbar und werden im täglichen Leben nicht wahrgenommen. Blueair,weltweit führend bei der Herstellung von Luftreinigern, hat deshalbden gratis Online-Service Air View geschaffen, der Schadstoffe wieStickoxide in der Luft für jeden sichtbar macht. Der Service zeigtauf einen Blick, welche Toxine sich in welcher Konzentration in derAtemluft befinden."Den meisten Menschen ist nicht bewusst, dass wir täglichunzählige gesundheitsschädliche Schmutzpartikel einatmen", so AnnikaWaller, Global Chief Marketing Officer, Blueair. "In großen Städtenoder an Verkehrsknotenpunkten werden hohe Mengen an Schadstoffen wieStickoxide ausgestoßen, die langfristig unseren Lungen schadenkönnen. Uns muss bewusster werden, was wir und unsere Kinder täglicheinatmen. Wir hoffen, dass so mehr Menschen aktiv gegen dieLuftverschmutzung vorgehen."Nach Schätzungen des Umweltbundesamtes sorgen allein Feinstaub undStickoxide in Deutschland für weit mehr als 50.000 Todesfälle imJahr, weltweit sind es ca. 3 Millionen. Die InternationaleEnergieagentur IEA warnt, dass die Zahl der dadurch bedingtenTodesfälle bis 2040 auf 4,5 Millionen weltweit ansteigen könnte,sofern keine Gegenmaßnahmen getroffen werden.Annika Waller erklärt: "Air View schlüsselt genau auf, welchePartikel und Gase in der Luft vorhanden sind. Es basiert auf GoogleStreet View und erlaubt so einen 360° Blick auf die Luft um unsherum. Geben Sie einfach eine Adresse ein, die Sie interessiert. ObBerlin, München oder internationale Städte wie London und New York -Air View sammelt seine Daten von Messstationen weltweit und gleichtsie mit dem angegebenen Standort ab."Der Online-Service erlaubt es, mit dem Smartphone seine Umgebungzu erkunden und Daten in Echtzeit zu sehen. Darüber hinaus erhält derNutzer mit nur einem Klick weitere Informationen zu z.B.Schwefeldioxid, Ozon oder Pollen und erfährt, wie sich die aktuelleSchadstoffbelastung auf seine Gesundheit auswirken kann.Die Grenzwerte für Stickoxide wurden an Messstationen in vielendeutschen Städten wie Stuttgart, München, Köln, und Hamburg starküberschritten. Schadstoffe in der Luft können für unterschiedlichegesundheitliche Folgen wie Herz- und Lungenkrankheiten aber auchSymptome an der Leber und dem zentralen Nervensystem verantwortlichsein. Vor allem empfindlichere Personengruppen wie Kinder, Seniorenund Allergiker sind betroffen.Air View ist ein gratis Online-Service und verfügbar unter:airview.blueair.com.Über BlueairBlueair, mit Sitz in Stockholm, Schweden, ist der führendeHersteller von hochwertigen Luftreinigungssystemen. Das Unternehmenrichtet sich an Menschen, die saubere Luft atmen und einen gesünderenLebensstil führen wollen. Die leistungsstarken Luftreinigungssystemewerden weltweit verkauft, sind energiesparend und auf nachhaltigeWeise produziert. Blueair hat sich dazu verpflichtet, Forschung undInnovationen voranzutreiben, um Produkte auf dem höchsten Niveau zuproduzieren. Das Unternehmen nimmt damit Einfluss auf die Luft, diewir atmen und hilft Menschen, sich wacher und lebendiger zu fühlen -heute und auch morgen. Atmen Sie Blueair.Pressekontakt:Valerie HeinemannEmail: valerie.heinemann@bm.comTelefon: +49 69 238 09 49Original-Content von: Blueair, übermittelt durch news aktuell