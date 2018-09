Air T: Endlich geschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "Air T":

Für die Aktie Air T stehen per 06.09.2018 33,45 USD an der Heimatbörse NASDAQ CM zu Buche. Air T zählt zum Segment "Luftfracht und Logistik".

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Air T in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Air T derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 29,16 USD, womit der Kurs der Aktie (33,45 USD) um +14,71 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 33,29 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +0,48 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 28,69. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Air T zahlt die Börse 28,69 Euro. Dies sind 16 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Transportation & Logistics" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 34,09. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.