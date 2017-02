Air + Style in Innsbruck - perfektes Verschmelzen von Jugendkultur und Tourismus - VIDEO

Innsbruck (ots) - Zwei Tage lang stand Innsbruck am 3. und 4.Februar 2017 im Zeichen des legendären Snowboard-Szene-Events: Air +Style bat mit einem grandiosen Line Up - aus sportlicher undmusikalischer Hinsicht - heuer zum zweitägigen Contest. Neu war indiesem Jahr auch, dass Damen beim bedeutendsten In-City-SnowboardEvent der Welt an den Start gingen. Innsbruck festigt mit Air + Styleseinen Ruf als urban-alpiner "in place" bei einem jungen, sportlichenPublikum und versteht sich auch in Zukunft als Impulsgeber. Mitaufsehenerregenden Events schafft die Hauptstadt der Alpen in denkommenden Monaten weitere neue Schnittstellen zwischen Jugendkulturund Tourismus.Der Air + Style Bewerb am 03. und 04. Februar in Innsbruck, der2017 zum zweitägigen Festival ausgebaut worden ist, trumpfte indiesem Jahr mit einem vielfältigen Programm aus sportlichen undmusikalischen Highlights auf. Nach dem 2016 vollzogenen, gelungenenLocationwechsel vom Bergisel auf das Gelände der OlympiaworldInnsbruck, gingen erstmals auch Damen beim bedeutendsten In-CitySnowboard Event der Welt an den Start. Das Starterfeld der Herrengeizt nicht mit großen Namen und umfasste 30 Toprider, darunterVorjahressieger Sebastien Toutant (CAN), US Open Champion Yuki Kadono(JPN) und auch X-Games Sieger Max Parrot (CAN). Mit "Bilderbuch" und"Beginner" als Headliner von insgesamt 16 Live-Acts auf zwei Bühnenverschmelzen Snowboardevent und Musikfestival zu einem grandiosenSpektakel. Bereits im Vorfeld fand der traditionelle Skate Contest inÖsterreichs größter Indoor Skate Location, der Skatehalle, statt. Aufgelungene Weise spannt Air + Style damit einen Bogen zwischen Sport,Unterhaltung und Jugendkultur - und das seit über 20 Jahren. Air +Style-Gründer bzw. Europa-Geschäftsführer Andrew Hormount zählt dieErfolgsfaktoren auf: "Mit Air + Style konnten wir von Beginn an einjunges, urbanes Publikum begeistern, dessen Bedürfnisse zu Anfanggerade von Touristikern oftmals verkannt, wenn nicht sogar belächeltwurden. Coole Szene-Events, bei denen der Wintersport völlig andersund neu präsentiert wird, waren "vor" Air + Style undenkbar." Jugendfür das alpine Freizeitangebot zu begeistern ist spielentscheidend"Neue, attraktive, touristische Angebote für die Jugend zu schaffen,ist für die nachhaltige Entwicklung der Tiroler Tourismuswirtschaftessentiell - sommers wie winters", betont Karin Seiler-Lall, GFInnsbruck Tourismus. Um junge Menschen vor ihren Tablets, Computern,in den Social Media Kanälen zu erreichen, brauche es noch viel mehrneue Eventformate und Veranstaltungen. "Die Erfolgsgeschichte von Air+ Style zeigt aber auch eindeutig, wie sich ein derartiger Anspruchin die Praxis umsetzen lässt. Die alpin-urbane PositionierungInnsbrucks sehen wir als Auftrag gerade in diesem Segment weiter alsVorreiter zu agieren", so Seiler-Lall. Entsprechende Angebote machenInnsbruck den ganzen Winter über zum "home of freestyle": Der SkylinePark auf der Nordkette ist in weniger als 20 Minuten von der Stadtaus zu erreichen und im Kühtai lädt der KPark - mit einer derwenigen, für Wettkämpfe geeigneten Superpipes in Europa - auchinternationale Snowboard-Profis nach Innsbruck. Besonders wichtig istden Verantwortlichen auch hier die "Nachwuchsförderung" - derBeginners/Kids Park ist der Hotspot für Freestyle Neulinge undIntermediates. Mit der Unterstützung des Freeride Teams Innsbruckbzw. Flo Orley als Testimonial setzt man zusätzlich auf dieUnterstützung durch in der lokalen Szene bestens vernetzte Athletenund betreibt damit auch im Freeride Bereich Jugendförderung.Innsbruck schafft weitere Szene Events: Crankworx & Co. Innsbruckstellt nicht nur mit dem Engagement für Air + Style unter Beweis,dass man hier am Puls der Zeit ist: "Schon im März steht mit "Conquerthe Alps" ein weiterer Event-Höhepunkt bevor, bei dem u.a. einAuftritt von Star-DJ Robin Schulz in der Stadt in Kombination mitchilligem und abwechslungsreichem Schnee-Erlebnis in der Axamer Lizumvor allem auf Emotion setzt", erklärt Seiler-Lall.Was im Winter mit Formaten wie Air + Style bereits gelungen ist,soll konsequenterweise auch für den Sommer umgesetzt werden:Innsbruck wird 2017 Austragungsort für Crankworx. "Der Event ist imBike-Bereich das, was Air + Style für die Snowboard-Szene ist: DasSzene-Event schlechthin - ein Weltklasse-Bike-Bewerb, gepaart miteinem mehrtägigen Festival für Bike-Begeisterte aus aller Welt.Innsbruck präsentiert sich so einmal mehr als der ?in place?, derdurch aufsehenerregende Veranstaltungen das touristische Angebotperfekt in Szene setzt, Sogwirkung entfaltet und alpin-urbaneWow-Effekte schafft", so Seiler-Lall. Dass Innsbruck der "in place"ist, bestätigen auch Freerider Flo Orley und Trial Biker Tom Öhler -für beide bietet die Stadt Möglichkeiten, die es kaum anderswo gibt:"Schon in der Schulzeit hatte ich das Board dabei, um gleich nach demUnterricht loszufahren", so Orley. "Im Sommer steht Crankworx genaufür diesen Lifestyle - und daher freue ich mich schon jetzt, wennsich im Juni die Bike-Community in Innsbruck trifft", so Öhlerabschließend.