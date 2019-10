Air Liquide wächst langsamer

Weitere Suchergebnisse zu "Linde PLC":

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Industriegaseanbieter Air Liquide ist im dritten Quartal aufgrund schwacher Märkte und niedrigerer Energiepreise deutlich langsamer gewachsen als zuletzt.



Der Umsatz legte 3,5 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro zu, teilte der Linde-Konkurrent am Donnerstag in Paris mit. Das war weniger als Experten erwartet hatten - zudem wuchs der Konzern in den ersten beiden Quartalen des Jahres deutlich schneller.

Konzernchef Benoît Potier hatte sich schon vor einiger Zeit auf langsamere Wachstumsraten eingestellt und dem Unternehmen einen Sparkurs verordnet. Im dritten Quartal kühlte sich das Wachstum in allen Geschäftsbereichen inklusive des bestimmenden Gasgeschäfts ab. Potier ist dennoch zuversichtlich, im laufenden Jahr den Gewinn zu steigern. Die an der Euronext gelisteten Aktien pendelten nach Bekanntgabe der Umsatzzahlen um den Vortagsschluss.

Die Aktie befindet sich seit drei Jahren im Höhenflug und hatte erst Mitte Oktober mit 119,70 Euro ein Rekordhoch markiert. Aktuell liegt der Kurs knapp darunter./ssc/zb/fba