Air Liquide entwickelt sich solide!

Air Liquide hat sich in den ersten 9 Monaten solide entwickelt. Allerdings bereitete der niedrige Ölpreis dem französischen Gaskonzern erhebliche Probleme. Das operative Geschäft wankt. Der Markt konsolidiert sich. Deshalb versucht Air Liquide seine bestehende Marktmacht geschickt zu nutzen. Es sollen direkte Konkurrenten aufgekauft werden, um so selbst profitabel zu wachsen. Der Plan ging bislang auf. Durch die Übernahme von Gasmedi und Airgas hat es Air Liquide geschafft, seinen Umsatz um 9,5% auf rund 13,3 Mrd € zu steigern.

Am Markt zeichnen sich strukturelle Verbesserungen ab

Durch die Übernahmen hat Air Liquide nicht nur einen Umsatzsprung erzielt, sondern sich auch wichtige Patente gesichert. Andernfalls wären die Ergebnisse rückläufig gewesen. So aber hat vor allem das Öl- Und Gasgeschäft in den USA profitiert. Dort stieg der Umsatz um 56,8% auf 4,2 Mrd €. Doch die wichtigste Aufgabe steht erst noch bevor. Air Liquide muss die übernommenen Unternehmen in die eigene Konzernstruktur integrieren.

Dabei muss der Konzern vor allem den gigantischen Kostenapparat in den Griff bekommen. Eine Herkulesaufgabe. Glücklicherweise zeichnen sich am Markt strukturelle Verbesserungen ab. Der Ölpreis steigt wieder und scheint seinen Tiefpunkt gefunden zu haben. Die wieder steigenden Rohstoffpreise werden der operativen Geschäftsentwicklung Auftrieb verleihen. Durch die höheren operativen Zahlungsströme steht den Integrationen nicht mehr viel im Wege.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

