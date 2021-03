Air Liquide-Aktie: Die französische Wasserstoff-Alternative

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

Aktien von Energieunternehmen scheinen derzeit wieder in Mode zu kommen. Große Konzerne, die lange Zeit eher als aussterbende Dinosaurier abgestempelt wurden, kommen am Kapitalmarkt nun zu neuer Beliebtheit. An der Börse wird dieses Phänomen auch mit dem Ausspruch kommentiert: Das Umschichten von Wachstumswerten in abgestrafte Value-Titel.

Wirklich abgestraft war die Aktie des französischen Gase-Unternehmens Air Liquide eigentlich nie.



