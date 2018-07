Air Lease: Aktienanalyse vom 17.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Air Lease":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Air Lease, die im Segment "Handelsunternehmen und Distributoren" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 13.07.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 42,3 USD.

Die Aussichten für Air Lease haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,93 Prozent und liegt damit 0,95 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Specialty Finance, 1,88). Die Air Lease-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Air Lease konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Air Lease auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,03 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Air Lease damit 10,68 Prozent über dem Durchschnitt (3,35 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Specialty Finance" beträgt 2,93 Prozent. Air Lease liegt aktuell 11,09 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".