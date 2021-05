Auch Air France setzt Flüge über Belarus aus

Weitere Suchergebnisse zu "Air France-KLM":

PARIS (dpa-AFX) - Nach einer Aufforderung des EU-Gipfels setzt die französische Fluggesellschaft Air France ihre Flüge im belarussischen Luftraum aus.



Ein Sprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur in Paris am Dienstag entsprechende französische Medienberichte. Hintergrund sind Spannungen wegen der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine und der Festnahme des Bloggers Roman Protassewitsch in der belarussischen Hauptstadt Minsk.