Air France plant Umweltprogramm zum CO2-Ausgleich

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Fluggesellschaft Air France plant ein Programm zum Ausgleich des Klimagases CO2. "Vom 1. Januar 2020 an werden wir 100 Prozent der CO2-Emissionen unser inländischen Flüge ausgleichen", sagte Generaldirektorin Anne Rigail der französischen Regionalzeitung "Le Parisien" (Dienstag).