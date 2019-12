Air France-KLM: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Air France-KLM":

Für die Aktie Air France-KLM stehen per 22.12.2019, 01:00 Uhr 9.94 EUR an der Heimatbörse EN Paris zu Buche. Air France-KLM zählt zum Segment "Fluggesellschaften".

Die Aussichten für Air France-KLM haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Air France-KLM in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Air France-KLM haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Air France-KLM bekommt dafür eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Air France-KLM mit einem Wert von 13,82 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Fluggesellschaften" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 24,34 , womit sich ein Abstand von 43 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Air France-KLM als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 6 Hold, 1 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 2 Hold, 1 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 11,2 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 12,67 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 9.944 EUR beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".