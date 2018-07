Air France – KLM: Ist jetzt alles möglich?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Air France - KLM, die im Segment "Fluggesellschaften" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 25.07.2018, 17:37 Uhr, an ihrer Heimatbörse EN Paris mit 7,22 EUR.Wie Air France - KLM derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Analysteneinschätzung: Air France - KLM erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 4 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Air France - KLM vor. Air France - KLM erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

