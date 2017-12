Air China wird die erste Wahl für internationale Passagiere bei Grenzüberschreitungen sein

Weitere Suchergebnisse zu "Air China":

Politik der Visumfreiheit für 144 Stunden im Transit in der RegionBeijing-Tianjin-HebeiBeijing (ots/PRNewswire) - Auf einer kürzlich abgehaltenenPressekonferenz hat die Stadtregierung von Beijing bekannt gegeben,dass ab dem 28. Dezember 2017 sechs Ankunftspunkte in der RegionBeijing-Tianjin-Hebei, darunter der Beijing Capital InternationalAirport, der Tianjin Binhai International Airport und derShijiazhuang International Airport, ausländischen Personen aus 53Ländern, einschließlich Österreich, für einen Zeitraum von 144Stunden eine visumfreie Transitbehandlung ermöglichen werden, wennsie über ein gültiges Anschlussflugticket in ein Drittland (oder eineRegion) verfügen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/458020/Air_China_Logo.jpgDiese Politik wird ein starker Motor für die Tourismus- undLuftfahrtindustrie in der gesamten Region Beijing-Tianjin-Hebei sein.Air China Limited ("Air China") wird diese neue Politik derVisumfreiheit für den Transit aktiv unterstützen. Air China stelltdie Bedürfnisse der Passagiere an erste Stelle und wird seineProdukte und Dienstleistungen verbessern, um die Qualität desFlugbetriebs weiter zu steigern und den Passagieren bei der Einreisein Beijing ein Höchstmaß an Komfort zu bieten.Air China verfügt über ein starkes Streckennetz und ist ideal fürPassagiere, welche die Grenze in Beijing überqueren.Derzeit verfügt Air China über 420 Strecken, von denen 101international sind, mit 16 regionalen Strecken und Verbindungen zu185 Städten in 40 Ländern und Regionen auf sechs Kontinenten. Wirbieten Passagieren wöchentlich mehr als 1,66 Millionen Sitze auf8.500 Strecken. Darüber hinaus umfasst das Streckennetz von Air Chinaüber die Star Alliance 1.330 Destinationen in 192 Ländern. Unserbeeindruckendes Streckennetz erfüllt die Bedürfnisse der meistenausländischen Passagiere. Die Politik der Visumfreiheit für 144Stunden über die Flughäfen Beijing, Tianjin und Shijiazhuang wird denBedürfnissen des Tourismus aus Drittländern gerecht.Air China wird auch die Kapazität des Transitdrehkreuzes inBeijing verbessern und den nahtlosen Transit für visumfreiePassagiere optimieren.Die Einführung der Politik der Visumfreiheit für 144 Stunden imTransit wird auch die Zahl der ankommenden Passagiere in der RegionBeijing-Tianjin-Hebei erhöhen. Air China wird diese Gelegenheitebenfalls dazu nutzen, Kapazitätsanpassungen in Echtzeit auf derGrundlage der Transitnachfrage vorzunehmen und den Passagieren einereibungslose Transitunterstützung durch Beijing zu bieten, sodassPassagiere aus aller Welt nahtlos visumfrei nach Beijing einreisenkönnen. Darüber hinaus wird Air China in Partnerschaft mit lokalenReisebüros in Beijing spezielle Tourismusprodukte auf den Marktbringen, um den Anforderungen der Passagiere gerecht zu werden, undeine Reihe damit verbundener Produkte vorstellen, die Reisende dazuverleiten sollen, eine Reise zur Entdeckung der Schönheit Chinas zubeginnen. Dies alles wird im Rahmen eines für die Passagiereübergangslosen Dienstleistungserlebnisses angeboten werden.Das Joint Beijing Tourism Committee, die Star Alliance und derCapital Airport werden Passagieren noch größere AnnehmlichkeitenbietenAnfang 2017 unterzeichneten Air China, das Beijing TourismCommittee und die Capital Airport Company Limited ein Inbound TourismMarkets Joint Promotions Strategic Cooperation Agreement[Strategische Kooperationsvereinbarung über die gemeinsame Förderungdes Einreiseverkehrs], um regelmäßige Kommunikation zu gewährleistenund sich auf die Einführung der Politik der Visumfreiheit für 144Stunden im Transit vorzubereiten. Air China hat sich im Dezember 2017erneut mit der Star Alliance und dem Beijing Capital InternationalAirport getroffen und eine die "Under One Roof" Absichtserklärung(MOU) unterzeichnet. Die drei Parteien vereinbarten, engzusammenzuarbeiten, um den Beijing Capital International Airport zuverbessern und ihn zu einem erstklassigen Flughafenhub zu machen, derdas Passagiererlebnis spürbar anhebt. Die Passagiere werden durchgemeinsame Flughafeneinrichtungen, optimierte Umsteigeverfahren undverbesserte Allianzservices ein höheres Komfortniveau genießen.Liste der Länder, die für die Politik der Visumfreiheit für 144Stunden im Transit in der Region Beijing-Tianjin-Hebei in Fragekommen (insgesamt 53)Österreich, Belgien, die Tschechische Republik, Dänemark, Estland,Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island,Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Polen,Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Russland,Vereinigtes Königreich, Irland, Zypern, Bulgarien, Rumänien, Ukraine,Serbien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Mazedonien,Albanien, Monaco, Belarus, die Vereinigten Staaten, Kanada,Brasilien, Mexiko, Argentinien, Chile, Australien, Neuseeland,Südkorea, Japan, Singapur, Brunei, die Vereinigten Arabischen Emirateund Katar.Über Air ChinaAir China ist die einzige nationale Fluggesellschaft Chinas undMitglied der Star Alliance.Ende Dezember 2017 (Winter- und Frühjahrssaison) besaß Air China(einschließlich Shenzhen Airlines, Macau Airlines, Dalian Airlines,Inner Mongolia Airlines, Beijing Airlines und Air China Cargo)insgesamt 590 Flugzeuge der Marken Boeing und Airbus. Die Zahl derbetriebenen Passagierstrecken betrug 420, davon 101 internationale,16 regionale und 303 nationale Strecken, mit 40 Zielländern(Regionen) und 185 Zielstädten, davon 66 internationale, 3 regionaleund 116 inländische. Wir bieten Passagieren wöchentlich mehr als 1,66Millionen Sitze auf 8.500 Strecken.Passagiere können 1.330 Flughäfen in 192 Ländern einfach undschnell erreichen, indem sie das beeindruckende globale Streckennetzvon Air China mit Beijing als Drehkreuz mit der Unterstützung derStar Alliance nutzen.PhoenixMiles wurde 1994 gegründet und ist Asiens erstesVielfliegerprogramm, das mehrere Fluggesellschaften unterstützt.Air China hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Fluggästen einensicheren, angenehmen, komfortablen und inspirierenden Service zubieten, und dank jahrelanger Bemühungen hat sich der Markenwert vonJahr zu Jahr erhöht. Im Jahr 2016 erreichte Air China mit einemMarkenwert von über 115,689 Milliarden Yuan einen Platz auf der Listeder "World's 500 Most Valuable Brands" und war die einzige Airline,die von der CAAC ausgewählt wurde.
Weiterführende Informationen erhalten Sie auf der offiziellenWebsite von Air China unter www.airchina.com oder wenn Sie dieHotline von Air China Hotline unter 95583 anrufen.