Air China stellt neue Verbindung Los Angeles-Shenzhen in Dienst

- Chinas einzige nationale Fluggesellschaft setzt Expansionskursin Nordamerika mit einer weiteren Verbindung ab Los AngelesInternational Airport fortLos Angeles (ots/PRNewswire) - Star Alliance-Mitglied Air China(http://www.airchina.us/) ergänzt seine drei täglichenFlugverbindungen zwischen Los Angeles und Peking um eine weitere neueRoute, die Südkaliforniens Silicon Beach ab dem 7. Dezember 2017 mitChinas eigenem Silicon Valley vernetzen wird. Die dreimal pro Wochedurchgeführte Nonstop-Verbindung zwischen Los Angeles (LAX) undShenzhen (SZX) wird vom neuesten Dreamliner der Airline bedient, derBoeing 787-9. Es handelt sich um die erste Direktverbindung zwischenLos Angeles und Chinas "Stadt der Zukunft"."China ist der wichtigste Handelspartner für Los Angeles und wirengagieren uns für den Ausbau und die Stärkung der wirtschaftlichenund kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Die neueNonstop-Verbindung Los Angeles-Shenzhen bringt zwei der weltweitführenden Technologie- und Innovationszentren zusammen", erklärt Dr.Zhihang Chi, Vice President und General Manager von Air China NorthAmerica.Nach Angaben der Los Angeles County Economic DevelopmentCorporation (LAEDC) stammt der Großteil der chinesischenInvestitionen in den Vereinigten Staaten aus der Provinz Guangdong,was Shenzhen und Guangzhou miteinschließt.Dr. Chi ergänzt, "Die Vernetzung zwischen diesen beiden Städtenist zum jetzigen Zeitpunkt notwendiger denn je zuvor, da Chinasheimische Technologiefirmen mit Sitz in Shenzhen ihre Präsenz undDirektinvestitionen in den USA ausweiten. Die neue Flugroute eröffnetweitere Optionen für Geschäfts- und Urlaubsreisende nach Shenzhen undHongkong, das nur 19 Meilen entfernt ist."Die Verbindung wird mit unserem neuesten Dreamliner bedient, dereine Premium Economy-Kabine bietet, und wir sind zuversichtlich, dasssich unsere wettbewerbsfähigen Tarife und erschwinglichen, einfachenUpgrade-Programme als sehr attraktiv für Reisende erweisen werden, umShenzhen, Hongkong und von dort aus weitere Ziele anzusteuern. UnserePremium Economy-Passagiere haben nicht nur mehr Beinfreiheit, sondernkommen auch in den Genuss von Priority Boarding, zusätzlichen PhoenixMiles und weiteren Annehmlichkeiten".Air Chinas B787-9 Dreamliner bietet drei Kabinenklassen undverfügt mit 30 Sitzen in Capital Pavilion (Business Class), 34 Sitzenin Premium Economy und 229 Economy Class-Sitzen über insgesamt 293Sitze.Flugzeiten und weitere Details für die neue Anbindung:Flug-Nr. Abflugort-Zielort Abflug* Ankunft* Flugtage FluggerätCA 769 Shenzhen-Los 23:30 20:00 Mo, Do, B787-9Angeles SaCA 770 Los 22:50 5:40+2** Mo, Do, B787-9Angeles-Shenzhen SaAnmerkung: *AllegenanntenUhrzeitensind inOrtszeitangegeben.** +2 = ZweiTage.Betriebstageund -zeitenunterliegensaisonalenÄnderungen.Mit dieser jüngsten Verbindung erweitert Air China in einer Reihevon beispiellosen Expansionen in Nordamerika seinen Betrieb zwischenden Städten in der gesamten Region und China saisonbereinigt aufdurchschnittlich 150 Flüge pro Woche. Chinas nationale Airline hatseit 2013 jedes Jahr eine neue Route erschlossen.Im September 2016 hatte Air China die Nonstop-Verbindung zwischenShanghai (PVG) und San Jose (SJC) in Dienst gestellt, seine ersteDirektverbindung zwischen Shanghai und Nordamerika. Die weiterenGateways der internationalen Fluggesellschaft in den USA und Kanadabieten Nonstop-Verbindungen nach Peking ab Los Angeles, SanFrancisco, New York, Newark, Washington Dulles, Houston, Honolulu,Vancouver und Montreal.Informationen zu Air ChinaAir China ist Chinas einzige nationale Fluggesellschaft undMitglied der Star Alliance. Sie hat als einzige Airline das Privilegerhalten, die chinesische Flagge auf den Rumpf ihrer Flugzeugflotteführen zu dürfen. Neben dem kommerziellen Flugbetrieb bietet dasUnternehmen exklusiv Spezialflüge für chinesische Amtsträger, wenndiese auf offiziellen Auslandsbesuchen unterwegs sind. Air China istlaut Brand Finance 2016 die asiatische Fluggesellschaft mit demhöchsten Markenwert und hat es als einzige Airline in die Top 20 derwertvollsten chinesischen Marken im 2016 Millward Brown-Rankinggeschafft.Mit einer Flotte von 590 Passagier- und Frachtflugzeugen fliegtAir China 174 Städte in 40 Ländern und Regionen an. Durch dieMitgliedschaft in der Star Alliance umfasst das Streckennetz 1330Reiseziele in 193 Ländern. Das Unternehmen hält die Mehrheitsanteilean Air Macau, Shenzhen Airlines, Shandong Airlines, Dalian Airlines,Tibet Airlines, Beijing Airlines und Air China Inner MongoliaLimited. Air China ist neben der Swire Group der zweitgrößteStakeholder von Cathay Pacific Airways.Ticketkäufe und Reservierungen können unter www.airchina.us odertelefonisch unter 800-882-8122 vorgenommen werden.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/596661/Air_China_Logo.jpgPressekontakt:Medienkontakt: Lillibeth Bishop+1 (310) 744-8231lillibeth@airchina.usOriginal-Content von: Air China, übermittelt durch news aktuell