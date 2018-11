Air China gibt Bilanz für die ersten drei Quartale des Jahres 2018 bekannt: Branchenvorteile beibehalten

Weitere Suchergebnisse zu "Air China":

Hongkong (ots/PRNewswire) -BilanzhighlightsPosten(100 Millionen Januar-September DifferenzRMB) Januar-September 2017 %2018Betriebliche Erträge 1028,80 917,82 12,09Gesamtbetriebskosten 966,33 808,59 19,51Den Aktionären 69,37 82,79 -16,20zurechenbarerReingewinnGewinn je Aktie 0,51 0,62 -17,74(RMB)Air China Limited ("Air China" oder das "Unternehmen," zusammenmit seinen Tochtergesellschaften der "Konzern") (Börsenkürzel: HKEX:753) (LSE: AIRC) (SSE: 601111) (ADR OTC: AIRYY) gab heute seineFinanzergebnisse für die ersten drei Quartale des Jahres 2018[1] (der"Zeitraum") bekannt.Betriebs- und GeschäftshighlightsIm Laufe der ersten drei Quartale des Jahres 2018 blieb ChinasWirtschaftswachstum stabil mit kontinuierlicher Verbesserung.Besonders begünstigt durch die starke Nachfrage in den Sommerferienwuchs der inländische Personenverkehr stetig und die Zahl der Flügeins Ausland blieb hoch. Trotz des durch die steigenden Ölpreise unddie Abwertung von Renminbi gegenüber dem US-Dollar reduziertenBilanzgewinns, behielt das Unternehmen seinen Branchenvorsprungbezogen auf den Gesamtumsatz und den Verkehrserlös. Im Laufe diesesZeitraums verzeichnete die Gruppe betriebliche Erträge über 102,880Milliarden RMB, was eine Steigerung von 12,09 % bedeutet. DieGesamtbetriebskosten beliefen sich auf 96,633 Milliarden RMB, ergabenalso eine Erhöhung von 19,51 %. Der den Aktionären zurechenbareReingewinn ging um 16,20 % auf 6,937 Milliarden RMB von den 8,279Milliarden RMB aus 2017 zurück.In diesem Zeitraum nahm die Fahrgastkapazität gemessen inSitzplatzkilometern (ASK) um 11,32 % auf 204,073 Milliarden zu. DieKapazität für inländische, internationale und regionale Streckenstieg um 8,75 %, 15,80 % bzw. 8,55 % im Vergleich zum Vorjahr. DerGesamtpersonenverkehr stieg gemessen in Personenkilometern (RPK) um10,88 % auf 165,084 Milliarden im Vergleich zu 2017. Der Verkehr aufnationalen, internationalen und regionalen Strecken stieg um 8,41 %,14,91 % bzw. 13,43 % gegenüber dem Vorjahr. Der Sitzladefaktor nahmleicht um 0,32 Prozentpunkte ab und liegt bei 80,89 %.Im betreffenden Zeitraum stiegen die verfügbaren Tonnenkilometer(AFTK) um 8,07 % im Jahresvergleich auf 10,483 Milliarden, währenddie Zahl der tatsächlich umgesetzten Tonnenkilometer (RFTK) um 7,11 %im Vergleich zum Vorjahr auf 5,877 Milliarden anstieg. DerAuslastungswert im Bereich Luftfracht und Luftpost lag bei 56,06 %und damit 0,51 Prozentpunkte niedriger als im Jahr zuvor.AusblickDie Luftfahrtindustrie sieht sich nach wie vor zahlreichenHerausforderungen ausgesetzt, von der steigendenWechselkursentwicklung über steigende Ölpreise bis hin zu fehlendenFlugressourcen. Dennoch verbessert sich der allgemeine Zustand vonNachfrage und Angebot. In diesem komplizierten und sich ständigverändernden Betriebsumfeld wird der Konzern weiterhin an seinerPhilosophie festhalten, die Stabilität im operativen Geschäft zuwahren und gleichzeitig neue Impulse zu setzen. Er wird sichverstärkt um Effizienzsteigerung und Innovationen beiGeschäftsmodellen bemühen, den individuellen Bedarf der Reisendenerfüllen und seine umfassenden Kompetenzen und seineWettbewerbsfähigkeit weiter stärken, um eine nachhaltige Entwicklungzu erreichen.[1] Alle Daten wurden entsprechend ChinasRechnungslegungsvorschriften für Unternehmen berechnet und sindungeprüft.Informationen zu Air ChinaAir China Limited (Air China) ist die nationale FluggesellschaftChinas und ein führender Anbieter von Passagier-, Luftfracht- undfluglinienbezogenen Dienstleistungen und Produkten in China. Deroperative Hauptsitz befindet sich in Peking, einem wichtigennationalen und internationalen Drehkreuz in China. Darüber hinausbietet das Unternehmen fluglinienbezogene Dienstleistungen an,darunter Flugzeugwartung sowie Bodenabfertigungsdienste in Peking,Chengdu und an anderen Standorten. Zum 30. Juni 2018 verfügte derKonzern über eine Flotte von 662 Flugzeugen mit einemDurchschnittsalter von 6,74 Jahren, während das Unternehmen eineFlotte von 397 Flugzeugen mit einem Durchschnittsalter von 6,76Jahren betrieb. Die Routen des Personenverkehrs stiegen auf insgesamt434 Strecken, davon 308 inländische, 109 internationale und 17regionale Flugstrecken. Das Streckennetz des Unternehmens umfasste 42Länder und Regionen sowie 189 Städte weltweit, davon 69internationale, 4 regionale und 116 inländische Städte. Durch dieZugehörigkeit zur Star Alliance wurde das Netzwerk auf 1.317Zielflughäfen in 193 Ländern ausgeweitet. Air China notiert seit dem15. Dezember 2004 an der Hong Kong Stock Exchange und an der LondonStock Exchange mit den Kürzeln 00753 bzw. AIRC. Am 30. Juni 2006wurde für Air China ein Sponsored-ADR-Programm der Level-1-Kategorieunter dem Tickersymbol AIRYY aufgelegt. Seit dem 18. August 2006notiert Air China an der Shanghai Stock Exchange mit dem Kürzel601111. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von AirChina: www.airchina.com.cn.Safe-Harbor-ErklärungDiese Pressemitteilung enthält Prognosen und zukunftsgerichteteAussagen, die die aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug aufzukünftige Ereignisse und finanzielle Leistungen widerspiegeln. DieseAnsichten basieren auf aktuellen Annahmen, die verschiedenen Risikenunterliegen und sich im Laufe der Zeit ändern können. Es kann keineGewähr dafür übernommen werden, dass zukünftige Ereignisse eintreten,dass Prognosen erreicht werden oder dass die Annahmen desUnternehmens korrekt sind. Joyce ZhangAir China LimitedTel: (8610) 6146-2560E-Mail: joycezhang@airchina.comCao YuAir China LimitedTel: (8610) 6146-2788E-Mail: caoyu@airchina.comZoe MakWonderful Sky Financial GroupTel: (852) 3641-1318E-Mail: zoemakcy@wsfg.hkNicole DiWonderful Sky Financial GroupTel: (852) 3970-2282E-Mail: nicoleditt@wsfg.hk