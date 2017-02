Air China führt im Mai Direktflüge zwischen Barcelona und Shanghai ein

Der Flugdienst wird ab dem 5. Mai dreimal wöchentlich dienstags,freitags und sonntags angeboten.Dies ist Air Chinas zweite Strecke von Barcelona aus. Im Mai 2014wurde der Flugdienst nach Peking aufgenommen.Air China kommt Bedürfnissen der Gesellschaft und Wirtschaft inBarcelona nach.Das Unternehmen führt ein besonderes Angebot ab 443 EUR in derEconomy Class und ab 2.043 EUR in der Business Class ein (Hin- undRückflug, alle Steuern und Gebühren inklusive).Barcelona (ots/PRNewswire) - Air China, die größteFluggesellschaft in Asien und Mitglied von Star Alliance, wird dieseFlugverbindung ab dem 5. Mai durchführen. Dies ist ihre zweiteStrecke nach China vom Flughafen Barcelona-El Prat mit einerDirektverbindung in die wirtschaftliche Hauptstadt des Landes:Shanghai. Flüge werden dreimal wöchentlich nach einem Flugplandurchgeführt, der an Unternehmen angepasst ist, die Interesse andieser Stadt und ihren florierenden angrenzenden Gebieten haben.Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20141017/152745LOGODer Flug wird mit einem der modernsten Flugzeuge von Air Chinadurchgeführt: ein Airbus 330-200 mit 16 Sitzplätzen in der BusinessClass und 239 Economy Class-Sitzen.Alle drei Wochenflüge dienstags, freitags und sonntags umschließeneinen Rückflug. Freitags und sonntags starten die Flüge vom FlughafenBarcelona um 12.30 Uhr und erreichen Shanghai-Pudong um 6.40 Uhr amnächsten Tag. Die Dienstagsflüge starten vom Flughafen Barcelona um11.45 Uhr und erreichen Shanghai-Pudong um 5.55 Uhr am nächsten Tag.Der Rückflug startet um 0.30 Uhr und landet in Barcelona um 8.00 Uhram gleichen Tag.Der Flugplan wurde erstellt, um nicht nur den Bedürfnissen vonGeschäftsreisenden entgegenzukommen, sondern auch um bessereAnschlussflüge am Flughafen Shanghai zu ermöglichen. So könnenGeschäftsreisende Shanghai direkt am Montagmorgen erreichen und amFreitag der gleichen Woche zurück nach Barcelona fliegen.Zusätzlich stehen Passagieren am Pudong International Airportschnelle und ausgezeichnete Verbindungen nach Japan, Taiwan,Australien und Neuseeland zur Verfügung, sowie Inlandsverbindungennach Chengdu, Wenzhou, Fuzhou und Guangzhou.Mit dieser brandneuen Destination, die die zweite FlugverbindungAir Chinas von Barcelona-El Prat darstellt, deckt dieFluggesellschaft einen Strecke ab, die von mehreren Sektoren undGeschäftszweigen von Barcelona aus aufgrund der engenGeschäftsbeziehungen mit Shanghai und seinen angrenzenden Gebietenstark gefragt ist.Laut Daten des BCN Air Route Development Committee flogen 2016etwa 100.400 Passagiere mit einem Zwischenstopp von Barcelona nachShanghai.Besonderes AngebotAnlässlich der Einführung dieser neuen Route bietet Air Chinaausgezeichnete Angebote an, um erstmals ohne Zwischenstopp vonBarcelona nach Shanghai zu reisen. Economy Class-Tickets - immer Hin-und Rückflug und einschließlich aller Steuern und Gebühren - könnenab 443 EUR und Business Class-Tickets ab 2.043 EUR erworben werden.Die zweite Route von BarcelonaAir China führte erst vor drei Jahren - ebenfalls am 5. Mai -seine erste Strecke von Barcelona nach China, und zwar nach Peking,ein. Diese Flüge (viermal wöchentlich mit Stopover in Wien) waren aufeine nicht abgedeckte Strecke ausgerichtet und erfreuen sich seitdemgroßer Nachfrage.Nun, mit der Eröffnung der Direktflüge nach Shanghai, stärkt AirChina seinen Einsatz am Flughafen Barcelona-El Prat, einer mit demstärksten Wachstum an Passagieren in ganz Europa.Informationen zu unsAir China ist Chinas einziges nationale Luftfahrtunternehmen undMitglied der weltweit größten Flugallianz - Star Alliance. ImDezember 2016 verfügte Air China über eine Flotte von 590 Passagier-und Frachtflugzeugen, die hauptsächlich zur Boeing- undAirbus-Familie gehören (einschließlich der Luftfahrtunternehmen, andenen Air China eine Mehrheitsbeteiligung hat). Die Fluggesellschaftbetreibt 378 Strecken, einschließlich 102 internationaler Strecken,14 regionaler Strecken und 262 Inlandsstrecken. Sie fliegt 176 Städtein 41 Ländern und Regionen an, einschließlich 64 internationalerStädte, drei regionaler Städte und 109 Städten im Inland. Jede Wochebietet Air China 1,5 Millionen Sitzplätze auf über 8000 Flügen an.Durch sein umfangreiches Streckennetzwerk und seinen Knotenpunkt inPeking kann Air China, insbesondere nach der Aufnahme in StarAlliance, Passagiere zu 1.330 Flughäfen und 193 Ländern fliegen.Air Chinas Kundenservice-Philosophie dreht sich um vier Elemente:Glaubwürdigkeit, Einfachheit, Komfort und Auswahl. Die harte Arbeitim Laufe der Jahre hat zu einem enormen Anstieg von Air ChinasMarkenwert geführt. 2016 wurde Air China mit einem Markenwert von115.689 Milliarden RMB als eine der weltweit 500 besten Markeneingestuft und war das einzige chinesische Luftfahrtunternehmen aufder World Brands 500-Liste.Bitte besuchen Sie für weitere Informationen Air Chinas offizielleWebseite www.airchina.comPressekontakt:Agnes Liu+86-10-6146-1045liumuyang@126.comOriginal-Content von: Air China, übermittelt durch news aktuell