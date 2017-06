Air China bietet jetzt Direktflug Peking-Zürich

Peking (ots/PRNewswire) - Am 7. Juni läutete Air China bei einerFeier und Pressekonferenz den Beginn seiner neuen FlugroutePeking-Zürich ein. Der von Peking startende Jungfernflug landete um07:25 Ortszeit in Zürich und war Air Chinas erster Flug in dieseSchweizer Stadt seit Abbruch der Flugverbindung Peking-Zürich imOktober 1999. Zur Feier der Wiederaufnahme der Flugverbindungerhielten die Passagiere Geschenke zwei renommierter SchweizerMarken, vom Uhrmacher Hublot und vom Schokoladenhersteller Lindt. DasPersonal von Swissport, das für Air China das Schweizer Bodenpersonalbereitstellt, trug an dem Tag traditionelle Schweizer Trachten undvergab bei der Ankunft des Jungfernflugs chinesische Glückskekse.Zürich ist nicht nur die größte Stadt der Schweiz und Hauptstadtdes Kantons Zürich, sondern auch das wichtigste Handels- undKulturzentrum des Landes. Als symbolische Heimat der Schweizer Bankenund weltweit bedeutendes Finanzzentrum ist Zürich Hauptsitz der UnionBank of Switzerland (UBS), Credit Suisse und vieler andererPrivatbanken.In den letzten Jahren fanden zwischen China und der Schweiz vieleBegegnungen auf oberster Ebene statt, und auch die Wirtschafts- undHandelsbeziehungen sind bedeutend enger geworden. Im Januar diesesJahres gaben beide Länder bekannt, dass China zwecks Förderung derSeidenstraßeninitiative und erhöhter Kooperation in Bezug aufKapazitäten der Infrastruktur, der Finanzdienstleistungen,Versicherung und Produktion eine Zusammenarbeit mit der Schweizanstrebt. Zudem gaben beide Länder den Start des ,Jahr des TourismusSchweiz-China 2017' bekannt. Neben dem neuen Peking-Zürich-Direktflugfliegt Air China auch an drei Wochentagen von Peking nach Genf undzurück. Diese direkten Verbindungen zwischen der Schweiz und Chinatragen zur Förderung des Tourismus, zum Kulturaustausch und zurverbesserten Kooperationi beider Länder im Rahmen der neuenstrategischen schweizerisch-chinesischen Partnerschaft bei.Mit Basis in Peking fliegt Air China insgesamt 398 Routen zu 181Zielen in 39 Ländern und Regionen, darunter 64 international und 114im Inland, und versorgt auch drei regionale Anflugsziele (Hongkong,Macau und Taiwan). Als Partner der Star Alliance fliegt dieFluggesellschaft 1330 Reiseziele in 190 Ländern an.Air China zählt zu den weltweit größten Fluganbietern zwischenChina und Europa und fliegt auf 26 Routen mit fast 300 Flügen proWoche 20 europäische Zielflughäfen an, darunter London, Paris,Frankfurt, München, Wien, Rom, Moskau, Barcelona und Madrid. Aufallen Flügen nach Europa werden Großraumflugzeuge eingesetzt.Fluginformationen:Flug-Nr. CA781/782, viermal wöchentlich (Dienstag, Mittwoch,Freitag und Sonntag). Die Maschine startet um 02:35 in Peking undlandet um 07:25 in Zürich; der Flug nach China verlässt Zürich um12:55 und landet um 05:05 am folgenden Morgen in Peking (alleUhrzeiten sind Ortszeiten).Für diese Route wird der Airbus A330-200 mit 180-GradFlachbett-Sitzen in der Business Class, Premium Economy Class-Sitzenmit 20 % mehr Beinfreiheit und ergonomisch konzeptionierten Sitzen inder Economy Class eingesetzt. Alle Sitze sind mit einem eigenenUnterhaltungssystem ausgestattet.Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20141017/152745LOGOPressekontakt:Liu Muyang+86-10-61461045liumuyang@126.comOriginal-Content von: Air China, übermittelt durch news aktuell