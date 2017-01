Peking (ots/PRNewswire) - Am 10. Januar 2017 haben WPP und KantarMillward Brown im Zusammenwirken mit Google das erste "BrandZ(TM) Top30 Chinese Global Brand Builders" Ranking mit Bericht veröffentlicht.Dabei belegte Air China den 6. Platz unter den chinesischenUnternehmen, die den erfolgreichsten globalen Markenaufbau betreiben,und war gleichzeitig die höchstbewertete chinesische Airline in demRanking.In dem Ranking 2017 werden die chinesischen Marken geführt, die amerfolgreichsten eine Präsenz auf ausländischen Märkten aufgebauthaben. Brand Power ist die Metrik von BrandZ(TM) des Markenwertsoder, mit anderen Worten, der Geneigtheit der Verbraucher, einebestimmte Marke zu wählen. Für seine Einblicke und Empfehlungenanalysiert BrandZ(TM) die Wahrnehmung von 270.000 Verbrauchern aufder ganzen Welt zu 560 chinesischen und nichtchinesischen Marken insieben Ländern (USA, GB, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanienund Japan) und neun Produktkategorien (Konsumgüterelektronik,Hausgeräte, Airlines, E-Commerce, mobiles Gaming, Internetdienste,intelligente Geräte, Autos und Online-Mode). Die Punktezahl bei derBrand Power (die Metrik von BrandZ(TM) der Geneigtheit derVerbraucher, eine bestimmte Marke zu wählen) wird in das Rankingumgerechnet, was in erster Linie die Haltung ausländischerVerbraucher zu chinesischen Marken widerspiegelt.Xiao Feng, Chief Accountant von Air China, nahm an derRanking-Pressekonferenz mit anschließendem Forum teil. Xiao Fengsagte: "Air China verfolgt sein eigenes Konzept beim strategischenBranding in ausländischen Märkten. Air China arbeitet schon immer andem Ziel, eine weltweit angesehene und führende Airline mitumfassendem Streckennetz zu werden. Gleichzeitig betreibt Air Chinaein integriertes und optimiertes Streckennetz mit einem ausgewogenenVerhältnis zwischen internationalem und heimischem Marktanteil.Zusammen mit unserem loyalen Kundenstamm wird dies den reibungslosenBetrieb und das rasante Wachstum von Air China unterstützen."Vor chinesischen Unternehmen liegt noch ein Stück Arbeit, bis sieim Ausland für "chinesische Spitzenqualität" wahrgenommen werden. Dasgilt auch für Air China. "Zunächst müssen wir dieVerbraucherpräferenzen und den kulturellen Hintergrund in denZielmärkten verstehen. Das gilt insbesondere imDienstleistungsbereich. Dann müssen wir die Qualität verbessern undMarkenpflege betreiben. Marken, die sich im Niedrigpreissegmenttummeln, haben keinen langen Atem. Und zuletzt kommt es aufkontinuierliche Innovation an. Das Unternehmen insgesamt muss willenssein, für Verbraucher Veränderungen vorzunehmen. Der Einsatz neuerTechnologien zur Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen isterfolgskritisch." Air China hat auf diesen Gebieten großeFortschritte gemacht und die chinesische Airline-Marke auf deminternationalen Parkett positioniert.Logo - http://mma.prnewswire.com/media/458020/Air_China_Logo.jpgPressekontakt:Liu Muyang+86-10-61461045liumuyang@126.comOriginal-Content von: Air China, übermittelt durch news aktuell