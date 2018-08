Air China Limited legt Zwischenbericht für 2018 vor, Ertragslage weiter positiv

Weitere Suchergebnisse zu "Air China":

Hongkong (ots/PRNewswire) - Air China Limited ("Air China" oder"Unternehmen", zusammen mit seinen Tochtergesellschaften "Gruppe"genannt) (HKEX: 00753; LSE: AIRC; SSE: 601111: ADR OTC: AIRYY), legtheute seinen Zwischenbericht für die 6 Monate mit Ende 30. Juni 2018("Zeitraum") vor.Wichtige geschäftliche Eckdaten- Der Umsatz lag 11,96 % über dem Vorjahreswert, bei 64,242 Mrd. RMB- Die Betriebskosten lagen 12,53 % über dem Vorjahreswert, bei 59,574Mrd. RMB- Der den Aktionären des Unternehmens zurechenbare Gewinn je Aktielag 4,05 % über dem Vorjahreswert, bei 3,476 Mrd. RMB- Mit 0,25 RMB ging der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr leichtum 0,04 % zurückIm ersten Halbjahr 2018 verzeichnete der Passagierflugmarkt Chinasein stetiges Wachstum bei Nachfrage und Angebot. Die Nachfrage beiAusreiseverkehr und internationalen Flugreisen verzeichnete einrasantes Wachstum, das die verfügbaren Kapazitäten überstieg. DieGruppe hat Marktchancen genutzt, umsichtig ihreProduktionsorganisation optimiert, ihre Ertragslage stabilisiert undihr Kostenmanagement intensiviert, um ihren Wettbewerbsvorteil imKerngeschäft weiter auszubauen. Trotz ungünstiger Faktoren, z. B.höheren Flugtreibstoffkosten und fallenden Wechselkursen, hat dieGruppe im Zeitraum solide Ergebnisse erzielt.Strategische Aufstellung stärken und Streckennetz weiter ausbauenIm ersten Halbjahr 2018 hat das Unternehmen 28 neue Inlands- undAuslandsstrecken gestartet (21 Inlands- und 7 Auslandsstrecken,einschließlich reaktivierter Strecken). Am Drehkreuz Peking hat dasUnternehmen unter anderem die folgenden internationalen Streckengestartet: Peking-Barcelona, Peking-Houston-Panama, Peking-Kopenhagenund Peking-Hanoi. Zum Ende des Zeitraums bediente das Unternehmen 30Direktstrecken von Peking in Länder entlang der neuen Seidenstraße.Im Jahresvergleich erhöhte sich die Kapazität am wichtigen StützpunktPeking um 6,8 %. Dies wurde durch die strukturelle Optimierung derKapazitätsallokation am Drehkreuz Peking und den verstärkten Einsatzvon Großraum-Jets auf wichtigen Strecken ab Peking erreicht. AufStrecken von 19 europäischen Städten an Inlandsziele über Pekingstellte die Gruppe die Gepäckabfertigung bis zum Zielflughafenbereit. Zum Ende Juni 2018 wurde dieser Service für 35 Wegpunkte inEuropa, Amerika und Australien angeboten. Die Zahl derO&D-Verbindungen am Drehkreuz Peking stieg von 5.918 zum Ende 2017auf 6.050. Am Drehkreuz Peking wurden die Durchgangsreiseproduktestärker vermarktet und das Leistungsangebot für Transfer-Passagiereverbessert. Im Jahresvergleich stieg die Zahl der Durchgangsreisendenüber Peking um 25,4 %. Am internationalen Drehkreuz Chengdu wurdenneue internationale und Inlandsstrecken gestartet, beispielsweiseChengdu-Bangkok, Chengdu-Huai'an und Chengdu-Hotan. DerKapazitätsanteil stieg gegenüber dem Vorjahr um 10,3 %. Durch dieVernetzung mit umgebenden Regionen konnten die internationalenGateways Schanghai und Shenzhen die Planung des Streckennetzes undden Einsatz von Großraum-Jets kontinuierlich verbessern. Darüberhinaus wird das strategische vierseitige Layout ständig optimiert unddas Streckennetz weiterentwickelt. Das Unternehmen hat neueinternationale und Inlandsstrecken gestartet, darunter Hangzhou-NhaTrang, Dalian-Shijiazhuang-Yinchuan und Hangzhou-Xi'an-Karamay.Zum Ende Juni 2018 hat das Unternehmen sein Streckennetz fürPassagierflüge auf insgesamt 434 erweitert. Es werden 308inländische, 109 internationale und 17 regionale Destinationen aufsechs Kontinenten angeflogen. Das Streckennetz des Unternehmenserstreckt sich auf 42 Ländern und Regionen und 189 Städte,einschließlich 69 internationaler, 4 regionaler und 116 inländischerStädte. Über die Star Alliance erweiterte sich das Streckennetz desUnternehmens auf 1.317 Destinationen in 193 Ländern.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/458020/Air_China_Logo.jpgPressekontakt:Air China Limited: Joyce ZhangInvestor Relations(8610) 6146-2560joycezhang@airchina.comCao YuInvestor Relations(8610) 6146-2788caoyu@airchina.comWonderful Sky Financial Group: Zoe Mak(852) 3641 1318zoemakcy@wsfg.hkOriginal-Content von: Air China, übermittelt durch news aktuell