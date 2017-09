Air China Limited legt Zwischenbericht für 2017 vor

Beijing (ots/PRNewswire) - Air China Limited ("Air China" oder"Unternehmen", zusammen mit seinen Tochtergesellschaften "Gruppe"genannt) (HKEX: 00753; LSE: AIRC; SSE: 601111: ADR OTC: AIRYY), legtheute seinen Zwischenbericht für die sechs Monate mit Ende 30. Juni2017 ("Zeitraum") vor.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/152745/air_china_logo.jpgWichtige Geschäfts-Eckdaten- Der Umsatz lag 8,82 Prozent über dem Vorjahreswert, bei 58,746 Mrd.RMB- Die Betriebskosten lagen 15,12 Prozent über dem Vorjahreswert, bei52,939 Mrd. RMB- Der Gewinn vor Steuern lag 2,67 Prozent über dem Vorjahreswert, bei5,174 Mrd. RMB- Der Reingewinn lag 3,33 Prozent über dem Vorjahreswert, bei 3,921Mrd. RMBIn der ersten Jahreshälfte von 2017 verzeichnete derPassagierflugmarkt Chinas weiter eine hohe Nachfrage bei großemAngebot. Das Frachtgeschäft zeigte Anzeichen der Erholung, dieNachfrage nach Outbound-Reisen stieg weiter, der internationaleFlugverkehr nahm stetig zu. Der Sitzladefaktor ist vor demHintergrund aggressiven Kapazitätseinsatzes bei höherer Effizienzstetig gestiegen. Die Gruppe hat Marktchancen genutzt, umsichtig ihreGeschäftstätigkeiten ausgeweitet, ihre Effizienz optimiert, ihrenErtrag gesteigert und ihr Kostenmanagement intensiviert, um ihrenWettbewerbsvorteil im Kerngeschäft weiter auszubauen. Trotzungünstiger Faktoren, z. B. höheren Flugtreibstoffkosten, hat dieGruppe im Zeitraum solide Ergebnisse erzielt.Wichtige Finanz-EckdatenDie Gruppe erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2017 einen Umsatzvon 58,746 Mrd. RMB - 8,82 Prozent mehr als im selben Zeitraum desVorjahres.Die Flugpassagierumsätze lagen 8,02 Prozent über demVorjahreswert, bei 51,052 Mrd. RMB. Die Luftfrachtumsätze lagen 19,65Prozent über dem Vorjahreswert, bei 4,487 Mrd. RMB.Die Betriebskosten lagen 15,12 Prozent über dem Vorjahreswert, bei52,939 Mrd. RMB. Für die erste Jahreshälfte von 2016 waren 45,987Mrd. RMB gemeldet worden. Die Flugtreibstoffkosten lagen 3,902 Mrd.RMB über dem Vorjahreswert - eine Steigerung um 40,11 Prozentgegenüber demselben Zeitraum des letzten Jahres, die vor allem aufhöhere Preise für Flugtreibstoff zurückzuführen ist.Der Reingewinn lag 3,33 Prozent über dem Vorjahreswert, bei 3,921Mrd. RMB. Während dieses Zeitraums erzielte die Gruppe nach einemVerlust von 1,698 Mrd. RMB im selben Zeitraum des Vorjahrs nun einenWechselkursgewinn von 1,270 Mrd. RMB - zurückzuführen auf denWertverlust des US-Dollars gegenüber dem Renminbi.GeschäftsrückblickIn der ersten Jahreshälfte von 2017 lag die in angebotenenTonnenkilometern (Available Tonne Kilometers, ATK) gemesseneKapazität des Unternehmens bei 17,142 Mrd. - 3,77 Prozent über demVorjahreswert. Der in verkauften Tonnenkilometern (Revenue TonneKilometers, RTK) gemessene Verkehr lag bei 12,092 Mrd. - 6,35 Prozentüber dem Vorjahreswert.Um seine Effizienz zu steigern, intensivierte das Unternehmenseine Kostenkontrolle. Es konzentrierte sich verstärkt aufstrategische Synergien, optimierte die strukturelle Zusammensetzungseiner Ressourcen und hielt seine Kostenvorteile gegenüberWettbewerbern aufrecht. Durch verstärkte interne und externeKoordination ergriff es die Gelegenheit zu einer Aktienplatzierung,schloss seine Sekundärplatzierung von A-Aktien ab und nahm dabei 11,2Mrd. RMB ein.PassagiereIn der ersten Jahreshälfte von 2017 beförderte die Gruppeinsgesamt 49,20 Mio. Passagiere - 5 Prozent über dem Vorjahreswert.Die Passagierkapazität, gemessen in angebotenen Sitzkilometern(Available Seat Kilometers, ASK) lag 4,94 Prozent über demVorjahreswert, bei 118,992 Mrd. Die Kapazität für Inlands- undinternationale Strecken lag 4,96 Prozent bzw. 6,41 Prozent über demVorjahreswert, während die Kapazität für Regionalstrecken 7,40Prozent niedriger ausfiel. Der Gesamtpassagierverkehr, gemessen inverkauften Passagierkilometern (Revenue Passenger Kilometers, RPK)lag 6,53 Prozent über dem Vorjahreswert, bei 96,415 Mrd. Der Verkehrauf Inlands- und internationalen Strecken lag 6,30 Prozent bzw. 8,47Prozent über dem Vorjahreswert, während der Regionalverkehr 6,65Prozent niedriger ausfiel. Der Sitzladefaktor lag 1,20 Prozentpunkteüber dem Vorjahreswert, bei 81,03 Prozent. Die Umsätze pro RPK lagenbei 0,53 RMB - 1,42 Prozent über dem Vorjahreswert.Im der ersten Jahreshälfte von 2017 fügte die Gruppe 16 Flugzeugehinzu (darunter zwei vom Typ "B787-9") und nahm elf Flugzeuge aus demProgramm - mit dem Ergebnis einer noch besseren Abstimmung von Flotteund Flugnetz. Insgesamt bestand die Flotte aus 628 Flugzeugen miteinem Durchschnittsalter von 6,53 Jahren. Während des Zeitraums hatdie Gruppe umsichtig ihr Flugnetz ausgebaut und weiterentwickelt unddabei den Nutzen von Drehkreuz-Flugnetzen effektiv gesteigert. Auchhat sie fortlaufend ihr weltweites Flugnetz optimiert. InKoordination mit der nationalen strategischen Initiative "One Belt,One Road" und der Integration von Beijing, Tianjin und Hebei legtedas Unternehmen internationale Strecken von Beijing nach Astana undZürich sowie Inlandsstrecken von Beijing nach Zhengzhou und Shaoyangauf. Auch verknüpfte es 17 europäische Städte mit inländischenStädten - via Beijing, mit Through-Check-in-Gepäckservice -, was dieVerbindungsfähigkeiten des Drehkreuzes Beijing weiter aufwertete.Darüber hinaus setzt das Unternehmen seine Entwicklung des ShanghaiInternational Gateway und der regionalen Drehkreuze Chengdu undShenzhen fort. Das Streckennetz wurde um neue Strecken (darunterwieder aufgelegte) wie z. B. Schanghai-Barcelona, Chengdu-Kaxgar,Hangzhou-Liupanshui, Hongkong-Yuncheng ergänzt. Am 30. Juni 2017zählte das Unternehmen insgesamt 408 Passagierverkehrsstrecken übersechs Kontinente, darunter 287 inländische, 106 internationale und 15regionale Strecken. Das Flugnetz des Unternehmens umfasst weltweit 39Länder und Regionen sowie 184 Städte, darunter 115 inländische, 66internationale und 3 regionale Städte. Die "Star Alliance" erweitertdas Streckennetz des Unternehmens auf 1.307 Zielorte in 191 Ländern.Das Unternehmen konnte sein Ertragsniveau deutlich steigern, hatdas Tempo der Transformation seines Geschäftsmodells erhöht und denWert seiner Kernmarke gesteigert. Die allmähliche Erholung im BereichGeschäftsreisen, die in der ersten Jahreshälfte von 2017 zubeobachten war, veranlasste das Unternehmen, auf Inlandsstreckenwichtiger Märkte deutlich mehr Großraumflugzeuge einzusetzen. Denstetig zunehmenden Inlandsverkehr im Blick, hat das Unternehmen seinePreis-Prioritäts-Strategie effektiv umgesetzt und denWettbewerbsvorteil seines branchenweit führenden Ertragsniveausweiter ausgebaut. Durch die Optimierung seiner Preisstruktur fürPremiumklassen und die Ausweitung der Kundenressourcen fürPremiumklassen konnte das Unternehmen sowohl den Ertrag als auch denUmsatzbeitrag der Premiumklassen deutlich steigern: Die Inlands- undinternationalen Umsätze lagen 22 bzw. 7 Prozent über denVorjahreswerten.Durch das innovative Geschäftsmodell des Unternehmens wurdenMobil-Apps bereits sechs Mal um Funktionen erweitert, die Passagierenzu einer noch angenehmeren Reiseerfahrung verhelfen sollen. UnterAnderem wurde eine Funktion eingeführt, mit der Passagiere sich nachverspätetem Fluggepäck erkundigen können. Im Zuge seines ständigenBemühens um neue Einnahmequellen erzielte das Unternehmen mitNebendienstleistungen, z. B. der Sitzplatzwahl oder dem Hochstufendes Boarding-Gate-Tickets, für die Gebühren erhoben werden, in derersten Jahreshälfte von 2017 einen Umsatz, der 68 Prozent über demdes Vorjahreswerts lag. Insgesamt gab es 46,28 Mio. "PhoenixMiles"-Mitglieder, wobei die zunehmenden Aktivitäten zu einemUmsatzbeitrag führten, der 23 Prozent über dem des entsprechendenVorjahreszeitraums lag. Nach dem plangemäßen Abschluss desMarkenimage-Designs wird die Markenstrategie weiter vorangetrieben.In einer Marken-Kooperation mit der "2019 China Beijing World GardenExhibition" wurde Air China zum höchstrangigen weltweiten Partnersowie einzigen Flugliniensponsor. Der Wert der Marke wurdefortlaufend gesteigert.FrachtgeschäftDer Welthandel erholte sich in der ersten Jahreshälfte von 2017zunehmend; es gab verstärkt Anhaltspunkte für mehr Wachstum iminternationalen Transportmarkt. Aufgrund des wirtschaftlichen Wandelsin China fiel das Inlandswachstum jedoch relativ gering aus. AirChina Cargo hat sein Geschäftsmodell vorausschauend umgestellt, hatsein Passagier- und Frachtgeschäft immer feiner aufeinanderabgestimmt, um den Ladefaktor der Beiladefracht stetig zu verbessern.Die Streckenstruktur wurde optimiert, mit dem Ergebnis eines besserenMargenbeitrags. Durch Nutzung seines Vorteils bei Hauptstrecken, viaRessourcenteilung, wurden bei Neugeschäftsinitiativen gute Ergebnisseerzielt. Die verschiedenen Maßnahmen sollen die schwierigenRahmenbedingungen für das Frachtgeschäft abfedern - mit dem Ziel, dieRentabilität zu halten.In der ersten Jahreshälfte von 2017 lagen die angebotenenFrachttonnenkilometer (Available Freight Tonne Kilometers, AFTK) vonAir China Cargo 1,90 Prozent über dem Vorjahreswert, bei 6,408 Mrd.Die verkauften Frachttonnenkilometer (Revenue Freight TonneKilometers, RFTK) lagen bei 6,20 Prozent über dem Vorjahreswert, bei3,531 Mrd. Der Fracht- und Post-Ladefaktor lag 2,23 Prozentpunktehöher, bei 55,09 Prozent. Der Frachtertrag belief sich auf 1,27 RMB,12,66 Prozent über dem Vorjahreswert.AusblickChinas Wirtschaft wird stetig weiterwachsen, und auch der Marktder Zivilluftfahrt wird sein rasches Wachstum beibehalten. DasUnternehmen will strategische Chancen nutzen, ist sich aber auchbewusst, dass der Wettbewerb in der Branche, vor allem iminternationalen Markt, immer intensiver wird, dass dasGeschäftsumfeld komplexer wird, und dass weiterhin mit Ungewissheitendurch Ölpreisschwankungen und geopolitische Risiken zu rechnen ist.Während sich das Unternehmen den kommenden Chancen undHerausforderungen stellt, bleibt es auf sein Ziel konzentriert, eine"Airline mit überragendem Flugnetz und internationalenWettbewerbsvorteilen" zu werden. Es will seine umsichtigeManagementphilosophie beibehalten, Wandel durch Innovation vertiefenund seinen Wettbewerbsvorteil im internationalen Markt ausbauen - umAktionären und Gesellschaft noch mehr Nutzen zu bieten.Über Air ChinaAir China Limited (Air China) ist die nationale FluggesellschaftChinas und ein führender Anbieter von Passagier-, Luftfracht- undfluglinienbezogenen Dienstleistungen und Produkten in China. Ihroperativer Hauptsitz ist Beijing - sowohl für den Inlands- als auchinternationalen Luftverkehr ein bedeutendes Drehkreuz in China. AirChina bietet in Beijing, Chengdu und an anderen Orten auchfluglinienbezogene Dienstleistungen an, darunter Flugzeugwartung undBodenabfertigung. Am 30. Juni 2017 unterhielt die Gruppe eine Flottevon 628 Flugzeugen mit einem Durchschnittsalter von 6,53 Jahren - dasUnternehmen eine Flotte von 385 Flugzeugen mit einemDurchschnittsalter von 6,57 Jahren. Es wurden 408Passagierverkehrsstrecken bedient, darunter 106 internationale, 15regionale und 287 Inlandsstrecken. Das Flugnetz des Unternehmensdeckte 39 Länder und Regionen weltweit und 184 Städte ab, darunter 66internationale, 3 regionale und 115 Städte im Inland. Die "StarAlliance" erweitert das Streckennetz des Unternehmens auf 1.307Zielorte in 191 Ländern. Air China wurde am 15. Dezember 2004 unterden Kodizes "00753" bzw. "AIRC" an der Hong Kong Stock Exchange undder London Stock Exchange geführt. Am 18. 