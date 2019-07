Air China: Es wird kritisch für die Bullen

Weitere Suchergebnisse zu "Air China":

Nach deutlichen Kursverlusten, welche die Aktie von Air China im April und Mai von 1,182 auf 0,770 Euro zurückkommen ließen, startete am 4. Juni eine Erholung. Sie hielt bis Anfang Juli an und führte auch zu einem Überschreiten der 50-Tagelinie. Diese wurde am Freitag durchbrochen, nachdem der Kurs sich in den beiden Wochen davor noch oberhalb des gleitenden Durchschnitts halten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung