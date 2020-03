Air Canada: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Für die Aktie Air Canada aus dem Segment "Fluggesellschaften" wird an der heimatlichen Börse Toronto am 10.03.2020, 16:08 Uhr, ein Kurs von 30.75 CAD geführt.

Wie Air Canada derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Air Canada-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 6 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (52,29 CAD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 72,5 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 30,31 CAD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Air Canada eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Air Canada lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Air Canada in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Air Canada beläuft sich mittlerweile auf 45,51 CAD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 30,31 CAD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -33,4 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 43,88 CAD. Somit ist die Aktie mit -30,93 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".