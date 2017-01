Air Berlin will noch nicht aufgeben!

Liebe Leser,

die Übernahme von Air Berlin durch Lufthansa scheint längst beschlossene Sache zu sein, wenn man der Gerüchteküche Glauben schenken will. Doch nun macht die angeschlagene Fluglinie deutlich, dass sie den Kampf um eine eigenständige Zukunft noch längst nicht aufgegeben hat.

USA und Italien werden häufiger angeflogen

So erhöht das Unternehmen ab Frühjahr die Zahl seiner Flüge nach Italien und in die USA. Mit Beginn des Sommerfahrplans steuert Air Berlin die amerikanische Metropole New York 14 Mal statt 10 Mal pro Woche an. Für die Destination Miami erhöht sich die Taktung von 3 auf 5 Flüge wöchentlich. Auch die Ziele Los Angeles und San Francisco werden häufiger angeflogen.

Ähnliches plant die Airline für Italien. Hier möchte man insbesondere die strategisch wichtigen Verbindungen zu den Drehkreuzen Rom und Mailand ausbauen. Von dort starten zahlreiche Langestreckenflüge in alle Welt. Hintergrund: Air Berlin möchte seine Stellung als deutscher Langstrecken-Feeder stärken. Die deutsche Fluggesellschaft profitiert dabei vom Codesharing mit Alitalia.

Entscheidung kurz vor Staffelübergabe

Sieht so das Konzept eines Konzerns aus, der mit seinem baldigen Dahinscheiden rechnet? Wir werden es abwarten müssen. Denn der Umbau vollzieht sich noch unter der Verantwortung des bisherigen Vorstandsvorsitzenden Stefan Pichler, der zum Monatsende von seinem Nachfolger Thomas Winkelmann abgelöst wird. Erst wenn Winkelmann das Ruder übernommen hat, werden wir erkennen können, ob diese Strategie nachhaltig verfolgt wird.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse