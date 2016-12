Air Berlin: was bleibt für die Aktionäre übrig?

Lieber Leser,

der Großaktionär Etihad hat bei der zweitgrößten Fluggesellschaft Air Berlin gewissermaßen die Reißleine gezogen und weigert sich nun, weiter Geld in die angeschlagene Airline zu pumpen. In gewisser Weise versucht nun auch die Lufthansa, aus der Misere Profit zu schlagen, denn dieser Tage wurde gemeldet, dass die Kranich-Airline 38 Maschinen des Noch-Wettbewerbers angemietet hat, die dann in die eigene Billigfluglinie Eurowings integriert werden sollen. Es handelt sich bei der genannten Anzahl um rund ein Drittel der gesamten Air-Berlin-Flotte. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte schon vor geraumer Zeit das Ziel ausgerufen, den Marktführern bei Billigflügen, Ryanair und Easyjet, den Kampf anzusagen. Doch der Abstand, mit dem Eurowings hinter den anderen rangiert, ist immer noch ziemlich groß.

Übrenahme faktisch ausgeschlossen?

Air Berlin ist trotz der genannten Vermietung an die Lufthansa natürlich noch längst nicht aus dem Schneider. Denn dazu sind die roten Zahlen zu groß: ein negatives Eigenkapital von 1 Milliarde Euro und Gesamtschulden in Höhe von 2,5 Milliarden Euro sprechen eine deutliche Sprache. Schon alleine deswegen sei eine Komplettübernahme faktisch ausgeschlossen, wie es auf dem Börsenportal „irw-press“ heißt. Die Aussichten auf mittel- bis langfristige Kursgewinne sind demnach für die Anleger eher schlecht.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse